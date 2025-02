Live – les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

À la veille du match aller des play-off de Ligue des champions face au Stade Brestois, le PSG s’entraîne une dernière fois ce lundi sur la pelouse de Roudourou.

J-1 avant la confrontation aller de Ligue des champions entre le PSG et le Stade Brestois (mardi à 18h45 sur Canal Plus Foot). Après les conférences de presse de Nuno Mendes et Luis Enrique, les Parisiens vont fouler la pelouse du stade de Roudourou ce lundi en fin d’après-midi. Les quinze premières minutes de l’entraînement seront ouvertes aux médias. Un évènement à suivre ici et par lien ci-dessous à partir de 18h30.