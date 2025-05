Live – L’entraînement du PSG à J-10 de la finale de LdC

À J-10 de la finale de la Ligue des champions face à l’Inter Milan, l’entraînement du PSG sera ouvert aux médias ce mercredi.

J-10 avant la finale de Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan à l’Allianz Arena de Munich. Et en ce jour de media day UEFA, le club de la capitale ouvre son entraînement aux médias. L’occasion de revoir le groupe de Luis Enrique, qui a retrouvé le chemin de l’entraînement ce mardi après deux jours de repos. Quelques heures plus tard (à 13h), le coach parisien tiendra également une conférence de presse pour évoquer cette finale de Ligue des champions face aux Nerazzurri. L’intégralité de l’entraînement des Rouge & Bleu sera à suivre ici sur PSG TV et via le lien ci-dessous à partir de 11 heures.