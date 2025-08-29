Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

À la veille de son déplacement sur la pelouse du Toulouse FC en Ligue 1, le PSG s’entraîne une dernière fois au Campus de Poissy.

Après deux victoires en autant de journées, le PSG compte bien poursuivre son sans-faute en ce début de saison 2025-2026 de Ligue 1. Et avant la trêve internationale, les Rouge & Bleu se déplacent sur la pelouse du Toulouse FC ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), dans le cadre de la 3e journée de championnat. Et à la veille de cette rencontre, les joueurs de Luis Enrique s’entrainent une dernière fois au Campus PSG. L’occasion de voir le retour de Khvicha Kvaratskhelia aux côtés de ses coéquipiers, lui qui avait manqué le dernier match face à l’Angers SCO en raison d’une gêne musculaire. Il faudra également surveiller la présence ou non de Senny Mayulu, qui est absent depuis le début de saison en raison d’une blessure à l’adducteur de la cuisse droite. Les quinze premières minutes de l’entraînement sont à suivre ici à partir de 11 heures.