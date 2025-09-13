Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

À la veille de la réception du RC Lens (dimanche à 17h15 sur beIN SPORTS 1), le PSG s’entraîne une dernière fois au Campus de Poissy.

Après cette trêve internationale de septembre, le PSG retrouve la compétition ce week-end. Dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1, les joueurs de Luis Enrique accueillent – au Parc des Princes – le RC Lens ce dimanche à 17h15 (beIN SPORTS 1). Et pour cette rencontre, le technicien espagnol, qui devrait tenir sa place sur le banc après son opération à la clavicule, devra composer sans Désiré Doué et Ousmane Dembélé, blessés avec les Bleus durant cette trêve. Et à la veille de cette rencontre face aux Sang & Or, les Rouge & Bleu s’entraînent une dernière fois au Campus PSG ce samedi. Les quinze premières minutes sont à suivre en direct ici et via le lien ci-dessous.