Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

À la veille du match face au FC Barcelone en Ligue des champions, le PSG s’entraîne une dernière fois depuis le stade de Montjuïc.

J-1 avant le choc de Ligue des champions tant attendu entre le FC Barcelone et le PSG (mercredi à 21h sur Canal Plus). Si ce match de la 2e journée de la phase de ligue ne relève pas d’un grand enjeu, il reste néanmoins important pour les Rouge & Bleu, qui voudront enchaîner après leur entrée en lice éclatante face à l’Atalanta Bergame (4-0) dans la compétition. Mais Luis Enrique devra composer avec des absences de taille. En effet, Marquinhos, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé sont forfaits.

Au rayon des bonnes nouvelles, Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz, sont bien présents pour ce déplacement en Catalogne. Reste à savoir s’ils pourront participer à cette rencontre. En conférence de presse, Luis Enrique n’a pas donné plus d’indications. « L’état de Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz ? Honnêtement je ne sais pas… On verra ce soir à l’entraînement, et demain on demandera aux joueurs comment ils se sentent. Cela dépendra aussi beaucoup de ça. » L’entraînement de ce mardi, sur la pelouse du Stade Olympique de Montjuïc, donnera des premières indications. Les quinze premières minutes de l’entraînement sont à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 18h30.