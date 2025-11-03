Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

Ce mardi, le PSG affronte le Bayern Munich dans le choc de la 4e journée de Ligue des champions. Et les Parisiens s’entraînent une dernière fois ce lundi en fin de matinée.

J-1 avant le choc tant attendu entre le PSG et le Bayern Munich dans le cadre de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une belle affiche entre les deux premiers du classement général. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un effectif presque au complet où seul Désiré Doué (blessure) et Illia Zabarnyi (suspendu) manqueront à l’appel. Gêné à une cuisse ces derniers jours, Ousmane Dembélé était présent à l’entraînement ce dimanche. Les quinze premières minutes de cette séance collective sont à suivre via le lien ci-dessous à partir de 11h.

15 minutes d’entraînement en live du Campus avant Paris – Bayern 🔴🔵 https://t.co/DZCxfjPQVu — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 3, 2025