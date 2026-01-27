Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

À la veille du dernier match de Ligue des champions face à Newcastle, les joueurs du PSG s’entraînent une dernière fois au Campus de Poissy.

À J-1 du match important face à Newcastle pour assurer une place dans le top 8 du classement de la Ligue des champions, le PSG s’entraîne une dernière fois au Campus de Poissy. Et comme espéré, Luis Enrique pourrait récupérer plusieurs éléments comme Achraf Hakimi, Nuno Mendes, João Neves ou encore Lee Kang-In. On pourrait aussi apercevoir Dro Fernandez, même si la nouvelle recrue ne sera pas en mesure de disputer cette rencontre face au club anglais. En revanche, Fabian Ruiz reste toujours incertain pour la réception des Magpies. Les quinze premières minutes de l’entraînement sont à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 11 heures.

