Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

À la veille de la réception du FC Nantes en Ligue 1, les joueurs du PSG s’entraînent une dernière fois sur la pelouse du Campus de Poissy.

Après sa défaite face à l’Olympique Lyonnais (1-2), le PSG aura la possibilité de rapidement rebondir afin de reprendre ses distances sur le RC Lens dans la course au titre. En effet, ce mercredi soir (19h sur Ligue 1+), le club de la capitale recevra le FC Nantes pour le compte de son match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, les Rouge & Bleu s’entraîneront une dernière fois sur la pelouse du Campus PSG. Si Vitinha et Quentin Ndjantou ne seront pas présents avec leurs coéquipiers, quid de Nuno Mendes, qui est resté aux soins ces derniers jours en raison d’une gêne à la cuisse.

Les quinze premières minutes de la séance collective seront à suivre en direct via le lien ci-dessous à partir de 11 heures.

Suivez le début du training en direct du Campus PSG, à la veille de la réception du FC Nantes. ⚽️👊



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