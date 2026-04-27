Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

À la veille de la réception du Bayern Munich pour la demi-finale aller de Ligue des champions, le PSG s’entraîne une dernière fois sur la pelouse du Campus de Poissy.

J-1 avant la demi-finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich au Parc des Princes. Une rencontre entre les deux meilleures formations d’Europe attendue avec impatience par les supporters et les observateurs du football. À la veille de ce rendez-vous européen, le club parisien s’entraîne une dernière fois au Campus PSG. L’occasion de voir si Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Lucas Hernandez et surtout Vitinha, se sont complètement remis de leurs pépins physiques. Les quinze premières minutes de la séance collective sont à suivre ici et via le lien ci-dessous, à partir de 11 heures.