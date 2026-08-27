PSG entrainement
Image : psg.fr

Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum27 août 2026

À la veille de son déplacement sur la pelouse du LOSC, dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1, le PSG s’entraîne une dernière fois au centre d’entraînement de Poissy.

Après avoir arraché le match nul sur la pelouse du Stade Rennais (2-2), le PSG va enchaîner avec un nouveau déplacement. En ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, le club de la capitale se déplace sur la pelouse du LOSC ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+). À la veille de ce match, les joueurs de Luis Enrique s’entraînent une dernière fois au Campus PSG. Si Ousmane Dembélé a été laissé au repos jusqu’à lundi et ne sera donc pas présent à la séance du jour, il devrait en être de même pour son compatriote français, Bradley Barcola, en partance pour Liverpool. Les quinze premières minutes de l’entraînement sont à suivre ici, et via le lien ci-dessous, à partir de 11h.

Youtube : Canal Supporters Paris

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