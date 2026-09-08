Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

À la veille de son premier match de Ligue des champions face au Slovan Bratislava, le PSG s’entraîne une dernière fois au Campus de Poissy, ce mardi.

Double champion d’Europe, le PSG va remettre son titre en jeu. Ce mercredi soir (21h sur Canal +), le club parisien va lancer sa campagne de Ligue des champions avec la réception, au Parc des Princes, du Slovan Bratislava. Une belle occasion pour les Rouge & Bleu de lancer parfaitement leur phase de ligue, mais surtout de mettre fin à une série de quatre matchs sans victoire. À la veille de ce match, les Parisiens s’entraînent une dernière fois au Campus de Poissy, ce mardi en fin de matinée. Les quinze premières minutes de l’entraînement sont à suivre ici et via le lien ci-dessous.

Live training avant PSG – Slovan Bratislava ⚽️🔴🔵https://t.co/qHr7iHXAzp — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 8, 2026