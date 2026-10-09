Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

Avant d’affronter Le Mans ce samedi en Ligue 1, les joueurs de Luis Enrique s’entraîneront une dernière fois ce vendredi après-midi au Campus PSG.

J-1 avant le retour à la compétition du PSG. Après trois longues semaines de trêve internationale, le club de la capitale retrouve la Ligue 1 ce samedi soir. Dans le cadre de la 6e journée de championnat, le champion de France accueille Le Mans (20h45 sur Ligue 1+). Pour cette rencontre, Luis Enrique devra se passer de Nuno Mendes et d’Ousmane Dembélé, laissés au repos, ainsi que d’Alessandro Longoni et de Senny Mayulu, blessés.

À la veille de cette rencontre face au promu, les Rouge & Bleu s’entraînent une dernière fois depuis le Campus PSG. Les quinze premières minutes de cette séance collective sont à suivre ici et via le lien ci-dessous.

Live training avant PSG – Le Mans 🔴🔵 https://t.co/KRHMe3k9a9 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 9, 2026