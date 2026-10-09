PSG Entraînement
Image : PSG.fr

Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum9 octobre 2026

Avant d’affronter Le Mans ce samedi en Ligue 1, les joueurs de Luis Enrique s’entraîneront une dernière fois ce vendredi après-midi au Campus PSG.

J-1 avant le retour à la compétition du PSG. Après trois longues semaines de trêve internationale, le club de la capitale retrouve la Ligue 1 ce samedi soir. Dans le cadre de la 6e journée de championnat, le champion de France accueille Le Mans (20h45 sur Ligue 1+). Pour cette rencontre, Luis Enrique devra se passer de Nuno Mendes et d’Ousmane Dembélé, laissés au repos, ainsi que d’Alessandro Longoni et de Senny Mayulu, blessés.

À la veille de cette rencontre face au promu, les Rouge & Bleu s’entraînent une dernière fois depuis le Campus PSG. Les quinze premières minutes de cette séance collective sont à suivre ici et via le lien ci-dessous.

Youtube : Canal Supporters Paris

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