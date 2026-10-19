PSG Entraînement
Image : PSG.fr

Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum19 octobre 2026

À la veille du choc face au FC Barcelone en Ligue des champions, le PSG s’entraîne une dernière fois au Campus de Poissy ce lundi en fin de matinée.

J-1 avant la rencontre tant attendue entre le PSG et le FC Barcelone en Ligue des champions. Ce mardi soir (21h sur Canal+), le club parisien accueille le leader de la Liga au Parc des Princes. À la veille de ce match, les Rouge & Bleu s’entraîneront une dernière fois au Campus PSG. Si Nuno Mendes est officiellement absent pour les prochaines semaines, reste à savoir si Maghnes Akliouche sera en mesure de participer à la séance après son pépin physique à la cheville gauche contracté face au RC Strasbourg. Les quinze premières minutes de la séance d’entraînement seront à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 11 heures.

Youtube : Canal Supporters Paris

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