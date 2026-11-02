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Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum2 novembre 2026

À la veille du match face à Villarreal en Ligue des champions, les joueurs du PSG s’entraînent une dernière fois ce lundi sur la pelouse du stade de la Céramique.

Ce mardi soir (21h sur Canal+Foot), le PSG affronte Villarreal dans le cadre de la 4e journée de Ligue des champions. Leader du classement général, le club parisien voudra s’imposer pour poursuivre son sans-faute et conforter sa place dans le top 8. À la veille de cette rencontre, les Rouge & Bleu s’entraînent une dernière fois sur la pelouse du stade de la Céramique. Les quinze premières minutes de la séance collective sont à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 18h30. Pour rappel, Nuno Mendes, Marquinhos, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, tous blessés, ne font pas partie du groupe pour ce déplacement en Espagne.

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