À la veille d’affronter l’OGC Nice en Ligue 1, les joueurs parisiens s’entraînent une dernière fois au Campus PSG ce vendredi en fin d’après-midi.

Après une dizaine de jours consacrés à la trêve internationale, le PSG retrouve la compétition ce samedi. Pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, le club de la capitale se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice (17h15 sur Ligue 1+). Les Rouge & Bleu voudront poursuivre leur série de victoires et conserver leur fauteuil de leader. À la veille de cette rencontre, les Parisiens s’entraînent une dernière fois au Campus PSG. L’occasion de revoir Nuno Mendes, Marquinhos, Maghnes Akliouche et Ousmane Dembélé, tous blessés avant la trêve internationale. Les quinze premières minutes de la séance collective sont à suivre ici et via le lien ci-dessous.

Training avant Nice – PSG ⚽️🔴🔵 https://t.co/sTVsXyTWd1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 20, 2026