Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

À J-1 du huitième de finale aller de la Ligue des champions face à la Real Sociedad, le PSG s’entraîne une dernière fois au Campus PSG ce mardi.

Après un jour de repos, le PSG retrouve le chemin de l’entraînement ce mardi à Poissy. Et les joueurs de Luis Enrique feront leur dernière séance d’entraînement en fin de matinée avant la réception de la Real Sociedad à l’occasion du huitième de finale aller de la Ligue des champions (mercredi à 21h sur Canal Plus et RMC Sport 1). Les quinze premières minutes de l’entraînement seront à suivre ici à partir de 11 heures. L’occasion de revoir Lee Kang-In, qui doit faire son retour ce mardi après quelques jours de repos. Hormis les absences déjà connues de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Milan Skriniar, Luis Enrique pourra compter sur l’ensemble de son groupe.