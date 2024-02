Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

Ce dimanche en fin d’après-midi, le PSG accueille le Stade Rennais à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, les Parisiens s’entraînent une dernière fois au Campus PSG.

Une semaine après son dernier match de championnat sur la pelouse du FC Nantes (0-2), le PSG retrouve la Ligue 1 ce week-end. A cette occasion, le leader du championnat accueille le Stade Rennais pour l’affiche de cettte 23e journée (dimanche à 17h05 sur Canal Plus Foot). Une belle opportunité pour les Rouge & Bleu de conserver, voire accroître, leur avance en tête du classement face à une équipe bretonne en grande forme en championnat avec six victoires d’affilée. Et à la veille de cette rencontre, les joueurs de Luis Enrique s’entraîneront une dernière fois à Poissy. L’occasion de voir si Marquinhos sera présent ou non avec ses partenaires. Touché au tendon d’Achille, le Brésilien n’a pas pris part à l’intégralité des entraînements cette semaine. Les quinze premières minutes de cette séance collective seront à suivre ici en direct à partir de 11 heures.