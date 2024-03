Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

Ce dimanche (20h45 sur Prime Video), le PSG se déplace à Montpellier en conclusion de la 26e journée de Ligue 1. Et les Parisiens s’entraînent une dernière fois au Campus PSG.

Après une journée de repos, les joueurs du PSG retrouvent le chemin de l’entraînement ce samedi, à la veille du déplacement sur la pelouse du Montpellier Hérault. Après trois résultats nuls d’affilée en championnat, le club parisien aura à coeur de renouer avec le succès juste avant la trêve internationale. Et pour cette rencontre, Luis Enrique devra une nouvelle fois se passer de Presnel Kimpembe, Milan Skriniar et Marquinhos. Reste à savoir si Marco Asensio, touché aux ischio-jambiers face à l’AS Monaco, sera apte ou pas pour cette rencontre. Et avant la conférence de presse de Luis Enrique à 13 heures, les Parisiens s’entraîneront une dernière fois à Poissy. Les quinze premières minutes de la séance sont à suivre ici à partir de 11 heures.