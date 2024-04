Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1), le PSG devra renverser la situation face au FC Barcelone. Et à la veille de ce quart de finale retour de Ligue des champions, les Parisiens s’entraînent une dernière fois sur la pelouse du Stade de Montjuïc.

J-1 avant la confrontation retour entre le PSG et le FC Barcelone. Après sa défaite 2-3 au Parc des Princes mercredi dernier, le club parisien devra réaliser un exploit pour espérer se qualifier pour les demi-finales de Ligue des champions. Et pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe au complet, où seul Presnel Kimpembe est forfait. Et à la veille de cette rencontre, les Rouge & Bleu s’entraîneront une dernière fois sur la pelouse du Stade de Montjuïc. L’occasion de voir Achraf Hakimi, de retour de suspension, et Nordi Mukiele à la séance collective. Les quinze premières minutes de l’entraînement seront à suivre ici à partir de 18h30.