Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

Avant son match de Trophée des Champions face à Toulouse, le PSG s’entraîne une dernière fois au Campus PSG ce mardi à partir de 11 heures.

J-1 avant le retour du PSG. Après cette trêve hivernale, le club de la capitale retrouve la compétition ce mercredi (20h45 sur Prime Video). Et pour leur premier match de l’année 2024, les Rouge & Bleu affrontent Toulouse dans le cadre du Trophée des Champions. Et à la veille de cette rencontre, les Parisiens s’entraîneront une dernière fois au Campus PSG pour leur premier entraînement de l’année.

Les quinze premières minutes de la séance seront ouverte aux médias à partir de 11 heures et à suivre ici. L’occasion de voir si Achraf Hakimi sera présent ou non avec ses partenaires. Le latéral droit doit rejoindre le Maroc ce mardi pour préparer la CAN, mais Luis Enrique et le PSG veulent à tout prix s’appuyer sur le Marocain pour le match de mercredi.