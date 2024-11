Ce samedi après-midi (17h sur beIN SPORTS 1), le PSG accueille le RC Lens à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, les Parisiens s’entraînent une dernière fois.

Devenu seul leader de Ligue 1 après la claque infligée sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (0-3) dimanche dernier, le PSG voudra confirmer ce samedi. Pour cela, les joueurs de Luis Enrique devront faire le plein de confiance face au RC Lens avant le retour de la Ligue des champions la semaine prochaine (face à l’Atlético de de Madrid le 6 novembre). Et à la veille de cette rencontre face aux Sang & Or, les Parisiens s’entraîneront une dernière fois au Campus PSG. Un évènement à suivre ici et par le biais du lien ci-dessous à partir de 11 heures.