Live – L’intégralité de l’entraînement du PSG ouvert aux médias

Demain soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit l’AS Monaco lors de la troisième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, les Parisiens s’entraînent une dernière fois. L’intégralité de l’entraînement est à suivre en direct.

Le PSG va retrouver le Parc des Princes pour la première fois de la saison demain soir avec la réception de l’AS Monaco lors de la troisième journée de Ligue 1. Ce jeudi matin, les joueurs parisiens s’entraînent une dernière fois sur les pelouses du Campus de Poissy. Une séance dont les quinze premières minutes sont ouvertes aux médias.

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Un entraînement avec un groupe au complet ?

On pourra ainsi faire un point sur le groupe de Luis Enrique avant le choc contre les Monégasques qui pourrait permettre aux Parisiens de s’offrir leur premier succès de la saison en Ligue 1 et enfin de lancer son championnat. Un effectif du PSG qui devrait être au complet après avoir vu Désiré Doué, sorti à la mi-temps à Lille par précaution, reprendre le chemin de l’entraînement avec ses coéquipiers cette semaine. Nuno Mendes, qui va purger son dernier match de suspension après son carton rouge reçu contre Lens lors du Trophée des champions, devrait lui aussi être là même s’il ne sera pas sur la feuille de match demain.

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