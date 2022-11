Ce dimanche après-midi, le PSG se déplace sur la pelouse de Lorient dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Auteur d’un très bon début de saison et encore invaincu (13 matches, 11 victoires, 2 nuls), le club de la capitale voudra retrouver ses cinq points d’avance sur Lens, qui a battu Angers hier soir. De son côté, Lorient surprise du début de saison, reste sur une série de trois matches sans victoire (2 nuls, 1 défaite).

Pour remplacer Lionel Messi, préservé en raison d’une inflammation au tendon d’Achille, Christophe Galtier a choisi de titulariser Hugo Ekitike. Le jeune attaquant va connaître sa deuxième titularisation sous le maillot du PSG. En attaque, il est associé à Kylian Mbappé. Neymar sera placé en soutien de ce duo. Pour remplacer Fabian Ruiz, victime d’une lésion à l’adducteur gauche et qui ne rejouera pas avant la Coupe du Monde, est remplacé par Danilo Pereira. Le milieu de terrain, qui a fait son retour contre la Juventus, sera associé à son compatriote Vitinha et Marco Verratti dans l’entrejeu. Pour le poste de latéral droit, Achraf Hakimi a été préféré à Nordi Mukiele. La défense centrale est composée de Sergio Ramos et Marquinhos. Nuno Mendes retrouve une place de titulaire après son retour de blessure. Avec le forfait de Keylor Navas (dos), Gianluigi Donnarumma est évidemment dans les buts.

0′ C’est partir dans cette rencontre !

5′ Les Lorientais poussent dans ce début de match mais Paris tient

6′ Oh la première grosse occasion pour le PSG ! Beau débordement de Nuno Mendes qui trouve Neymar en retrait mais belle parade de Mvogo !

7′ Le Fee écrase trop sa frappe, qui est bien captée par Donnarumma

8′ BUUUUUUTTTTTT DE NEYMAAAAAAAR !!!!!!! BEAU PRESSING DU BRÉSILIEN QUI CONTRE LA RELANCE DE MVOGO, LE BALLON ATTERRIT DANS LES PIEDS D’EKITIKE QUI REMET LA BALLE AU NEY QUI ÉLIMINE LE PORTIER ADVERSE ET MARQUE !!!!!! 1-0 POUR LE PSG

10′ Sur l’action, le gardien lorientais Mvogo s’est blessé et doit être remplacé

19′ Ça va mieux pour le PSG grâce à ce but. Le ballon tourne mieux

27′ Belle arrêt de Mannone devant Sergio Ramos de la tête !

30′ Quelle occasion pour Ekitike !! Après une belle remise dans l’axe de Neymar, le jeune attaquant frappe du gauche à 6 mètres… Ça passe au-dessus !

33′ Centre-tir de Mbappé mais bien repoussé par Mannone

38′ Ponceau qui reçoit un bon ballon en retrait… mais ça s’envole au-dessus du cadre de Donnarumma

42′ Dommage Ekitike !! Belle frappe à ras de terre bien captée !

43′ Ekitike encore tout proche de marquer !!! Sauvetage sur la ligne sur sa frappe

44′ Le PSG pousse pour marquer le deuxième but !

45′ C’est la mi-temps sur la pelouse lorientaise et le PSG mène au score grâce à Neymar !

46′ Reprise du match !

Feuille de match FC Lorient / PSG

14e journée de Ligue 1 – Stade : Stade du Moustoir – Horaire : 13 heures – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Benoit Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Azzedine Souifi – VAR : Florent Batta et Alexandre Castro