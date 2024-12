[LIVE] Luis Enrique en conférence de presse avant AJA / PSG

Pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade de l’Abbé-Deschamps pour y affronter l’AJ Auxerre. A la veille de la rencontre, Luis Enrique se présente en conférence de presse à partir de 13h.

Après un match nul (1-1) face au FC Nantes la semaine dernière, le PSG se déplace en Bourgogne y affronter l’AJ Auxerre pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Une rencontre capitale afin de reprendre confiance avant le déplacement sur le terrain du RB Salzburg en Ligue des Champions. Pour faire face aux hommes de Christophe Pelissier, le Paris Saint-Germain enregistre le retour de Lucas Hernandez à l’entraînement avec le groupe. Le champion du monde 2018 devrait tout de même poursuivre sur le chemin de la reprise avant de retrouver la compétition. La rencontre ne devrait pas être des plus simples pour les joueurs de Luis Enrique qui devront affronter une équipe qui, sur les huit derniers matchs de championnat compte 5 victoires, 1 nul et 2 défaites. A domicile, sur les 21 derniers matchs toutes compétitions confondues, l’AJ Auxerre compte 16 victoires, 3 nuls, et 2 défaites. La conférence de presse de Luis Enrique démarre à partir de 13h, à suivre sur le lien ci-dessous.