[LIVE] Luis Enrique en conférence de presse avant FCL / PSG

C’est en pleine semaine que la 10e journée de Ligue 1 se joue. Pour le Paris Saint-Germain, c’est un déplacement au Stade du Moustoir qui est programmé afin d’y affronter le FC Lorient ce mercredi (19h sur Ligue 1 +). A la veille de la rencontre, Luis Enrique se présente en conférence de presse d’avant-match afin de répondre aux questions des journalistes présents sur place au Campus PSG. L’opportunité pour le technicien espagnol de faire un point sur son effectif. En effet, l’ancien sélectionneur de La Roja enregistre les retours importants à l’entraînement ce mardi de Fabian Ruiz et Joao Neves. Le rendez-vous presse est à suivre en direct à partir de 13h sur le lien ci-dessous.