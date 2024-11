[LIVE] Luis Enrique en conférence de presse avant PSG / RCL

Après une semaine complète de repos, récupération et travail, le PSG est de retour à la compétition. Pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, le club de la capitale reçoit le RC Lens ce samedi (17h sur DAZN) au Parc des Princes. A la veille de la rencontre, Luis Enrique se présente en conférence de presse.

En Ligue 1, le PSG domine ses adversaires et son championnat. Ce week-end, à l’occasion de la 10e journée, les hommes de Luis Enrique font face à un RC Lens, cinquième au classement, avec de belles idées de jeu et ambitieux. Un nouveau bon test pour le club de la capitale qui se présentera au Parc des Princes avec la très grande majorité de ses forces vives. En effet, à la veille de la rencontre, le PSG a communiqué son point médical dans lequel ne figure que les absents de longue date que sont Gonçalo Ramos, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez. Dans ce contexte et après une semaine de travail complète, Luis Enrique se présente en conférence de presse d’avant-match à partir de 13h.