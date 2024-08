[LIVE] Mercato : Le deadline day, le fil d’actualité CS

Le mercato estival 2024 touche à sa fin et le PSG s’active pour se séparer de plusieurs joueurs qui n’entrent plus dans ses plans. En revanche, du côté des arrivées, le club de la capitale se dirige vers des dernières heures plutôt calmes.

La dernière journée et les dernières heures du mercato estival sont très suivis dans les quatre coins du monde du football. Le PSG devrait en être un des acteurs principaux avec quelques joueurs sur le départ. Malgré des besoins en attaque et en défense, le club de la capitale, sauf énorme surprise, ne devrait enregistrer aucun nouveau joueur. Suivi des derniers mouvements les plus importants sur le marché des transferts.

Les départs

Le PSG a coché les noms de plusieurs de ses joueurs qui n’entrent plus dans ses plans afin de s’en séparer. Parmi eux, Juan Bernat . Le latéral gauche espagnol serait sur le point de trouver une porte de sortie en s’engageant avec Villareal . Selon le média espagnol Relevo, les pourparlers seraient à un stade avancé, mais les modalités de l’opération ne sont pas encore connues. Le journaliste pour RMC Sport, Fabrice Hawkins affirme qu’il devrait s’agir d’un prêt sans option d’achat. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Juan Bernat devrait donc quitter le PSG libre l’été prochain. Fabrizio Romano , spécialiste du mercato, affirme également que Juan Bernat est proche de Villareal .

a coché les noms de plusieurs de ses joueurs qui n’entrent plus dans ses plans afin de s’en séparer. Parmi eux, . Le latéral gauche espagnol serait sur le point de trouver une porte de sortie en s’engageant avec . Selon le média espagnol Relevo, les pourparlers seraient à un stade avancé, mais les modalités de l’opération ne sont pas encore connues. Le journaliste pour RMC Sport, affirme qu’il devrait s’agir d’un prêt sans option d’achat. Sous contrat jusqu’en juin 2025, devrait donc quitter le libre l’été prochain. , spécialiste du mercato, affirme également que est proche de . L’autre dossier chaud sur le départ est celui de Carlos Soler . Longtemps sujet d’un transfert à West Ham où il retrouvera Julen Lopetegui sur le banc, les derniers échos de la presse affirment qu’il ne devrait s’agir que d’un prêt, avec option d’achat. Toujours selon Fabrizio Romano , cette dernière s’élèverait à près de 20M€. Le joueur se rend à Londres ce vendredi, et la visite médicale est prévue.

. Longtemps sujet d’un transfert à où il retrouvera sur le banc, les derniers échos de la presse affirment qu’il ne devrait s’agir que d’un prêt, avec option d’achat. Toujours selon , cette dernière s’élèverait à près de 20M€. Le joueur se rend à Londres ce vendredi, et la visite médicale est prévue. La situation de Milan Skriniar est également à surveiller dans les prochaines heures. Le défenseur central slovaque n’entre plus dans les plans de Luis Enrique , et est annoncé timidement sur le départ. En effet, son salaire important avoisinant les 12M€ par an représente un réel frein. Cependant, selon Foot Mercato, son état physique serait également sujet d’interrogations pour le club annoncé comme potentiel point de chute : l’ AS Roma . La piste menant le joueur de 29 ans à un retour en Série A est confirmée par Gianluca Di Marzio .

est également à surveiller dans les prochaines heures. Le défenseur central slovaque n’entre plus dans les plans de , et est annoncé timidement sur le départ. En effet, son salaire important avoisinant les 12M€ par an représente un réel frein. Cependant, selon Foot Mercato, son état physique serait également sujet d’interrogations pour le club annoncé comme potentiel point de chute : l’ . La piste menant le joueur de 29 ans à un retour en est confirmée par . Un autre joueur mis de côté par Luis Enrique qui pourrait faire l’objet d’une opération dans les ultimes instants : Danilo Pereira . Le Portugais, en fin de contrat en juin 2025, voit également l’aspect financier être un véritable frein pour les intéressés, à l’image du FC Porto . Cependant, un mouvement n’est pas à écarté. Le FC Barcelone et Al-Ittihad sont cités.

qui pourrait faire l’objet d’une opération dans les ultimes instants : . Le Portugais, en fin de contrat en juin 2025, voit également l’aspect financier être un véritable frein pour les intéressés, à l’image du . Cependant, un mouvement n’est pas à écarté. Le et sont cités. Le titi parisien Ismaël Gharbi plie bagage. Le milieu offensif prend la direction de Braga au Portugal dans le cadre d’un transfert sec. C’est en tous cas ce que souligne le suiveur du PSG bien informé qu’est @Djaameel_. Ce dernier assure que l’international Espoirs espagnol s’est envolé ce vendredi matin pour Braga afin de passer sa visite médicale et signer son contrat.

plie bagage. Le milieu offensif prend la direction de au Portugal dans le cadre d’un transfert sec. C’est en tous cas ce que souligne le suiveur du bien informé qu’est @Djaameel_. Ce dernier assure que l’international Espoirs espagnol s’est envolé ce vendredi matin pour afin de passer sa visite médicale et signer son contrat. Certainement la meilleure opération : le transfert de Manuel Ugarte. Le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, affirme que le joueur aurait paraphé son contrat avec Manchester United. Reste à officialiser les choses dans les prochaines heures. Montant de l’opération ? 60M€ selon les derniers échos de la presse.

Les arrivées

Les suiveurs et supporters du PSG ont longtemps espéré un ou des renfort(s) offensif(s). A quelques heures de la fermeture des portes du marché des transferts, rien ne semble se faire. Le nom de Jadon Sancho , qui a été lié au Paris Saint-Germain au cours de ce mercato estival 2024, résonne désormais du côté de Chelsea . S’il n’entre plus entrer dans les plans de Manchester United , Fabrizio Romano avance des discussions avancées entre dirigeants des Blues et des Red Devils, en parallèle d’un feu vert donné par Jadon Sancho pour que l’opération avance et se fasse.

ont longtemps espéré un ou des renfort(s) offensif(s). A quelques heures de la fermeture des portes du marché des transferts, rien ne semble se faire. Le nom de , qui a été lié au au cours de ce mercato estival 2024, résonne désormais du côté de . S’il n’entre plus entrer dans les plans de , avance des discussions avancées entre dirigeants des Blues et des Red Devils, en parallèle d’un feu vert donné par pour que l’opération avance et se fasse. Sur le plan offensif, Kingsley Coman était également associé au PSG . Le titi parisien était en balance entre son club formateur et le club saoudien d’ Al-Hilal . Ce dernier, selon les derniers échos de la presse aurait transmis une offre de 40M€ au Bayern Munich . Sans mettre la pression à leur joueur, les dirigeants bavarois ne s’opposeraient pas à un départ du Français. Cependant, la tendance serait à un refus de la proposition pour Kingsley Coman , qui pourrait poursuivre l’aventure en Bavière pour une dixième saison.

était également associé au . Le titi parisien était en balance entre son club formateur et le club saoudien d’ . Ce dernier, selon les derniers échos de la presse aurait transmis une offre de 40M€ au . Sans mettre la pression à leur joueur, les dirigeants bavarois ne s’opposeraient pas à un départ du Français. Cependant, la tendance serait à un refus de la proposition pour , qui pourrait poursuivre l’aventure en Bavière pour une dixième saison. Pour renforcer son attaque, le PSG semble avoir longuement pensé à Victor Osimhen . Cependant, en raison des froides relations entre les dirigeants parisiens et napolitains après le dossier Khvicha Kvaratskhelia , les pourparlers n’ont été des plus faciles. A quelques heures de la fin du mercato estival 2024, le club de la capitale est donc désormais hors course pour Victor Osimhen . En effet, selon Gianluca Di Marzio , c’est le club saoudien d’ Al-Ahli et Chelsea qui se trouvent actuellement en Italie qui négocient avec Naples . Plus encore, l’attaquant nigérian aurait trouvé un accord avec le club de Saudi Pro League , mais pas encore avec Chelsea .

semble avoir longuement pensé à . Cependant, en raison des froides relations entre les dirigeants parisiens et napolitains après le dossier , les pourparlers n’ont été des plus faciles. A quelques heures de la fin du mercato estival 2024, le club de la capitale est donc désormais hors course pour . En effet, selon , c’est le club saoudien d’ et qui se trouvent actuellement en Italie qui négocient avec . Plus encore, l’attaquant nigérian aurait trouvé un accord avec le club de , mais pas encore avec . Confirmation pour Kingsley Coman. Fabrizio Romano affirme que le titi parisien a refusé toutes les offres d’Europe et d’Al-Hilal : le Français va rester au Bayern Munich.

Le reste du monde

En France, quelques mouvements peuvent s’avérer intéressants pour les amoureux du ballon rond, mais aussi … du PSG ! En effet, un visage bien connu du peuple Rouge & Bleu pourrait fouler les pelouses de Ligue 1 en 2024/2025. Après avoir recruté Thomas Meunier , le LOSC tenterait le coup avec Mitchel Bakker selon L’Equipe. Le latéral gauche néerlandais de 24 ans, aujourd’hui à l’ Atalanta Bergame , devrait se rendre dans le nord de la France en ce dernier jour du mercato estival 2024, en parallèle de discussions avancées entre dirigeants lillois et bergamasques.

! En effet, un visage bien connu du peuple pourrait fouler les pelouses de en 2024/2025. Après avoir recruté , le tenterait le coup avec selon L’Equipe. Le latéral gauche néerlandais de 24 ans, aujourd’hui à l’ , devrait se rendre dans le nord de la France en ce dernier jour du mercato estival 2024, en parallèle de discussions avancées entre dirigeants lillois et bergamasques. L’AS Roma aurait fait une nouvelle offre verbale au FC Séville pour Loïc Badé. Gianluca Di Marzio affirme que l’offre officielle est désormais attendue. Si l’opération va à son terme, elle fermerait la porte à un départ de Milan Skriniar pour Rome.