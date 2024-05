Pour le compte de la 107e édition de la finale de Coupe de France, le PSG affronte l’OL ce samedi (21h sur BeIN Sports & France 2). A la veille de la rencontre, Luis Enrique et Marquinhos répondront aux questions des journalistes présents au Stade Pierre-Mauroy, en conférence de presse d’avant-match.

Le dernier match de la saison 2023/2024 pour le PSG se jouera lors de cette finale de Coupe de France. L’occasion pour le club de la capitale d’aller chercher son troisième trophée après le championnat et le Trophée des Champions. Pour cela, il faudra se défaire de l’Olympique Lyonnais, on ne peut plus en forme depuis le début de l’année 2024. Arrivé dans le nord de la France dans la journée de ce vendredi, les Parisiens s’entraîneront sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy, après la conférence de presse tenue par Luis Enrique et son capitaine Marquinhos. Cette dernière est à suivre en direct par le biais du lien ci-dessous.