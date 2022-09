Live – Olympique Lyonnais / PSG

Le PSG affronte Lyon en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Avec un succès ce soir, le club de la capitale pourra prendre un peu d’avance en tête du championnat, Marseille ayant concédé le match nul sur sa pelouse contre Rennes (1-1) plus tôt dans la journée. En face, Lyon – devant son public – voudra se relancer après deux défaites d’affilée. À une heure du coup d’envoi, les compositions d’équipes ont été dévoilées.

Dans les buts, Gigio Donnarumma enchaîne. Il sera protégé par une défense à trois composée de Sergio Ramos, Marquinhos et Danilo Pereira. Les rôles de pistons seront occupés par Achraf Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche. Le double pivot du milieu de terrain est formé par Fabian Ruiz et Marco Verratti. Enfin, les trois attaquants, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, s’occuperont de l’animation offensive. Auteur d’un très bon début de saison, Vitinha débute sur le banc.

Fil du match

0′ Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce live qui va opposer l’Olympique Lyonnais au PSG ! Annoncez votre pronostic dans les commentaires.

Feuille de match OL / PSG

8e journée de Ligue 1 – Stade : Groupama Stadium – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : François Letexier – Assistants : Mehdi Rahmouni et Alexandre Viala – Quatrième arbitre : Eric Watellier – Vidéo : Bruno Coué et Abdelali Chaoui