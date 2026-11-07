Live – PSG / ESTAC : Zabarnyi ouvre (enfin) le score !!!

Ce samedi soir, le PSG reçoit l’ESTAC avec l’objectif de conserver sa première place au classement de la Ligue 1.

Une onzième victoire de suite, la tête et direction la trêve ? C’est le souhait des hommes de Luis Enrique ce samedi au Parc des Princes dans le cadre de la 10ème journée du championnat. Avec de nombreux absents, le coach parisien a décidé de faire un très large turnover avec une attaque inédite composée de Ferran Torres, Désiré Doué et Mika Godts. Vitinha, Fabian Ruiz et Senny Mayulu seront dans le coeur du jeu. Enfin la défense sera aussi expérimentale avec Warren Zaire Emery au poste de latéral droit, et Lucas Hernandez sera de l’autre côté tandis que Zabarnyi et Pacho formeront l’axe central.

Cette rencontre est à suivre et commenter sur Canal Supporters.

Fil du match

00′ Bienvenue dans ce live commenté de PSG / Troyes. Annoncez votre pronotic.

02′ Première énorme occasion pour le PSG ! Mayulu est merveilleusement servi par Vitinha et se retrouve seul devant le portier adverse… Mais sa frappe est déviée sur la barre ! Le corner qui suit ne donne rien !

05′ Deuxième face à face pour Mayulu, cette fois-ci ça passe à côté. Mais quelle qualité de déplacement du titi.

08′ Désiré Doué aux 25 mètres a un bon coup franc… Mais le ballon s’envole dans les tribunes du Parc.

09′ Le PSG totalise… 92% de la possession de la balle depuis le début de ce match ! Signe de la grosse domination dans ces 9 premières minutes !

13′ Dans la surface parisienne, Ripart crochète Zabarnyi et arme sa frappe… Mais magnifique retour de Warren qui lui chope la balle !

19′ Les Troyens multiplient les situations et les tentatives d’offensives, mais la défense Rouge & Bleu reste attentive.

23′ Désiré Doué part en solitaire en dribble, tente un grand pont dans la surface troyenne et est bousculé… mais pas de faute signalée.

26′ Grosse séquence de possession parisienne qui se termine par un centre de Zaire-Emery pour Zabarnyi… Tranquillement capté.

26′ Le bon centre de Boura pour Ripart qui reprend de la tête devant Pacho, mais Safonov capte bien le ballon.

32′ Le rythme est redescendu mais Paris n’arrive pas à percer la défense de l’ESTAC.

33′ Premier carton jaune du match et c’est pour Zabarnyi, qui tacle en retard. Le coup franc ne donne rien.

37′ Quelle merveille de passe de Mayulu pour Ferran Torres sur le côté gauche de la surface de réparation… Mais nouveau bel arrêt de Konaté !

39′ ZABARNYI LE COUP DE TÊTE !!!!!! MAIS QUEL CENTRE MAGNIFIQUE DE MAYULU !!!! 1-0 POUR LE PSG

45′ Ferran Torres le face à face… Mais c’est loupé !! Bel arrêt de Konaté !

45+1′ Un nouveau face à face manqué par Ferran alors que Warren avait fait un travail exceptionnel !!!!

45+1′ C’est la mi-temps !

46′ Le match reprend !

54′ L’énorme occasion de Ripard, seul face à Safonov mais ça passe à côté !

57′ Le match s’accélère et va d’un camp à l’autre ! On n’est pas loin d’un 2ème but dans ce match… Maintenant qui l’inscrira ?!

59′ C’était tout près !!!!! Magnifique centre de Doué pour Warren dans la surface qui réalise une belle tête… Ça passe juste à côté !

65′ La contre attaque éclaire parisienne avec tous les offensifs qui ont touché le ballon… Mais ça n’a rien donné ! Vraiment dommage !

66′ MAIS C’EST PAS POSSIBLE FERRAN !! L’ACTION ÉTAIT MAGNIFIQUE MAIS SA FRAPPE EST CAPTÉE PAR KONATÉ ! DÉCIDÉMENT…

70′ Double changement parisien. Quentin Ndjantou et João Neves remplacent Ferran Torres et Mika Godts.

71′ Nouvelle occasion parisienne avec une belle action collective conclue par Mayulu aux 20 mètres, mais ça passe à côté.

80′ Paris multiplie les belles combinaisons collectives… mais ça pêche dans l’avant dernier ou dernier geste !

82′ Ouh lalala on n’est pas passés loin du hold up troyen sur un but inscrit à bout portant ! Mais l’attaquant adverse était hors jeu… Attention !

85′ Beraldo et Dro remplacent Mayulu et Fabian Ruiz.

Les compositions officielles :

PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Mayulu, Vitinha, Fabian – Doué, Ferran, Godts

Troyes : Konaté – Maronnier, Diaz, Monfray, Boura – Diawara, Diop, ifnaoui – Mille, Karim – Ripart