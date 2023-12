[LIVE] PSG-FC Nantes (1-0) en direct commenté : Paris mène grâce au premier bijou de Barcola

Le Paris Saint-Germain accueille le FC Nantes au Parc des Princes pour le compte de la 15e journée de Ligue 1 Uber Eats. Leaders au classement avant le coup de sifflet de la rencontre, les Parisiens s’opposent aux actuels 9e du championnat, emmenés par leur nouvel entraîneur, Jocelyn Gourvennec. Vivez le fil de la rencontre dans notre live text.

Bienvenue dans ce direct PSG – FC Nantes !

Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Nantes dans son antre du Parc des Princes, ce samedi, dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1 Uber Eats. Les Rouge et Bleu devront faire sans Gianluigi Donnarumma, suspendu pour 2 matches de championnat, ni Keylor Navas, toujours absent suite à des douleurs aux lombaires. Ce sera donc en toute logique Arnau Tenas qui démarrera dans les cages du PSG, il sera suppléer par deux gardiens de la section U19 : Bilal Laurendon et Louis Mouquet.

Les compositions d’équipes arrivent…

Le XI du PSG : Tenas – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, Hernandez – Ugarte, Vitinha, Lee Kang-In – Soler, Barcola, Mbappé

Le XI de Nantes : Lafont – Castelletto, Cömert, Sissoko, Mollet, Duverne Coco, Moutoussamy, Douglas Augusto, Simon, Mohammed.

Des surprises ! Luis Enrique adore nous en réserver avant le coup d’envoi d’une rencontre, lui qui avait expliqué en conférence de presse vouloir préparer le choc face à Dortmund, mercredi prochain, en Ligue des Champions pour la 6e et dernière journée décisive pour l’avenir européen des Parisiens. Carlos Soler, Bradley Barcola et Marquinhos, de retour de blessure, sont donc titulaires. Warren Zaïre-Emery est quant à lui sur le banc.

En cas de victoire, Paris peut prendre 6 points d’avance sur Monaco qui a battu le Stade Rennais cet après-midi (2-1 au Roazhon Park).

La 1e mi-temps :

0′ : C’est parti entre ces deux équipes ! Le coup d’envoi est donné par le PSG de Vitinha. L’excitation monte !!!

1′: Ca commence, sur une perte de balle nantaise, Mbappé se joue de la défense adverse et provoque déjà un premier arrêt d’Alban Lafont.

2′: Carlos Soler et Bradley Barcola sont bien là, l’Espagnol dans l’axe et l’international espoir dans son couloir gauche.

4′: Oh l’occasion manquée ! Sur une belle transversale, Marquinhos a trouvé Mbappé dans la profondeur mais le ballon a fini dans les pieds adverses après une passe pas assez appuyée de Lee.

6′: Paris conserve la balle, mais ne s’est pas grandement montré dangereux dans cette entame. Auteuil anime le match pour l’instant.

8′: ZzzZzzz… Hein quoi ? Le match continue ?

12′: Bradley !!! Vitinha avait magnifiquement trouvé le numéro 28 parisien entre les lignes, mais le contrôle de ce dernier n’était pas assez travaillé.

14′: Quelle parade Arnau !!! Sur une frappe bien enroulée de Mollet, le gardien parisien sort un arrêt de grande classe. Corner pour Nantes.

15′: Mbappé ! Lancé par un coéquipier, le numéro 7 parisien était seul face à un défenseur nantais et Lafont, mais sa frappe ne trouve que la jambe de Cömert…

17′: Bradley Barcola s’était si bien joué d’Augusto côté gauche et a réussi à infiltrer la surface nantaise mais son centre n’a trouvé personne.

21′: Belle faute obtenue par Vitinha à côté du poteau de corner gauche, après un duel avec Augusto, pas en forme.

22′: Coup franc tiré par Hakimi mais ça ne trouve personne et … on repart de derrière…

23′: Ca bouge sur le plan tactique, Barcola se retrouve couloir droit et Lee à gauche.

25′: Hakimi obtient le premier corner parisien de la rencontre ! Joué à trois avec Lee et Vitinha, le ballon se retrouve à nouveau dans les pieds de Lee qui tente d’enrouler côté opposé, mais le ballon n’est pas cadré.

25′: Augusto parvient à centrer mais le ballon est capté par Tenas, sans faute du gardien espagnol pour l’instant.

28′: Premier carton sorti par Mr Brisard ! Sur une faute grossière et une main sur le visage d’Ugarte, Augusto est sanctionné.

29′: Vitinha s’essaye ! On connait sa qualité de frappe de loin mais sur cette reprise après un dégagement des deux poings de Lafont, le Portugais ne trouve que les gradins.

32′: 1 seule frappe cadrée à la demi-heure de jeu, la frappe de Mbappé à la première minute…

34′: Belle combinaison entre Lee et Hakimi sur le côté droit, mais le Marocain avait un peu d’avance sur Carlos Soler qui ne parvient pas à conclure cette belle séquence.

36′: Lucas Hernandez s’est fait peur ! Le Français était battu par Mollet qui a réalisé un magnifique geste technique à l’entrée de la surface parisienne avant de tomber. Pas de faute d’après Mr Brisard.

37′: Phase de possession nantaise ! Après une belle séquence, le ballon retourne dans les pieds parisiens grâce à Lee qui obtient une faute.

38′: Encore une superbe transversale de Marquinhos pour Mbappé, qui se retrouve à terre après un duel face au dernier défenseur. Pas de faute, bronca du Parc des Princes !

40′: BUUUUUT !!!! Oui BRADLEY BARCOLA pour son premier but en Rouge et Bleu !!!!! Après un une deux avec Vitinha, le numéro 29 parisien se retrouve côté gauche, dans la surface et enroule au second poteau. Imparable pour Albon Lafont. QUE C’EST BON !!!!

41′: Le Parc revit après l’ouverture du score parisienne.

43′: Le PSG sort le grand jeu et accélère ! Lee a trouvé Soler dans la surface mais son centre en retrait ne trouve personne. C’était pourtant bien joué de la part de l’Espagnol.

44′: Lee est au sol dans la surface après un contact. Pas de penalty d’après l’arbitre, mais un corner.

45′: 2 minutes de temps additionnel !

45’+2: Bradley la percée magnifique. Digne des plus belles heures de son partenaire Kylian Mbappé. Mais sa ne trouve personne. Quel dommage. C’est la mi-temps après une reprise ratée de la part du numéro 7 parisien.

2e mi-temps :

46′: C’est reparti !! Paris mène 1 but à 0 après l’ouverture du score de Bradley Barcola.