[LIVE] PSG / Flamengo (1-1) : Grosse frayeur pour les Parisiens !!!

Le PSG affronte Flamengo pour le compte la finale de la Coupe Intercontinentale (18h sur M6 & BeIN Sports). L’occasion pour le club de la capitale d’ajouter un titre inédit à un palmarès d’ores et déjà historique en 2025.

Après avoir tout remporté en 2025 sur le plan collectif et individuel, le PSG a l’occasion ce mercredi 17 décembre de soulever un dernier trophée avant de passer à 2026. En tant que champion d’Europe, le club de la capitale affronte Flamengo, champion d’Amérique du Sud, en finale de Coupe Intercontinentale. Pour l’occasion, Luis Enrique continue de faire confiance à Matvey Safonov dans les buts, et laisse Lucas Chevalier sur le banc. En attaque, Bradley Barcola est lui aussi laissé sur le banc au profit de Khvicha Kvaratskhelia qui devrait occuper le flanc gauche, accompagné de Désiré Doué dans l’axe et Kang-In Lee à droite.

Le résumé du match

Rapidement dans ce premier acte, le PSG a mis les ingrédients nécessaires pour prendre le match à son compte, mais les frappes de João Neves (4e) et de Lee Kang-In (7e) n’ont pas inquiété le portier adverse. Une bonne entame de match qui a failli être récompensée. Sur une passe en retrait trop appuyée, Agustin Rossi a manqué son dégagement et Fabian Ruiz, d’un lob en première intention, a cru ouvrir le score (9e). Mais après intervention du VAR, le ballon était sorti de l’aire de jeu avant le dégagement du gardien argentin. Par la suite, les Brésiliens ont peu à peu mis une agressivité plus intense en gênant les relances parisiennes. La première situation de Flamengo est venue d’une frappe lointaine d’Erik Pulgar, sans danger pour Matvey Safonov (17e). Dominateurs, les joueurs de Luis Enrique ont vu Lee Kang-In céder sa place sur blessure à Senny Mayulu (34e). Et le Titi s’est rapidement mis en évidence avec un décalage sur la droite vers Désiré Doué. D’un centre en première intention, le Golden Boy 2025 a trouvé, au second poteau, Khvicha Kvaratskhelia, qui a profité d’une sortie manquée d’Agustin Rossi pour trouver la faille (1-0). Le PSG est rentré aux vestiaires avec cet avantage logique au score (1-0).

Fil du match

Bienvenue sur le direct de la finale de la Coupe Intercontinentale entre le PSG et Flamengo ! Une rencontre pour entrer davantage dans l’histoire !!

0′ Le coup d’envoi est donné par Flamengo. Bon match à toutes et à tous !!!!

3′ Première grosse faute de Flamengo sur Lee Kang-In. Pas de carton jaune mais il faudra se méfier de l’agressivité des Brésiliens.

3′ Sur le coup franc placé au rond central, Lee a tenté de lober Rossi, mais le portier adverse est vigilant.

4′ La première grosse occasion pour le PSG. Sur un coup franc excentré, Vitinha trouve Joao Neves au second poteau, mais la reprise du Portugais trouve le petit filet extérieur.

5′ Les Brésiliens font pas mal de petites fautes pour casser la construction parisienne.

7′ Trouvé à droite sur une longue transversale de Vitinha, Lee repique dans l’axe et arme une frappe du pied gauche, mais trop axiale pour inquiéter Rossi.

9′ Le PSG pensait ouvrir le score par F.Ruiz. Sur une passe en retrait trop appuyée vers Rossi, le portier tente de dégager le ballon mais cela revient sur l’Espagnol qui marque en première intention. Mais avant le dégagement de Rossi, le ballon était sorti de l’aire du jeu.

14′ Excellent retour de Kvaratskhelia pour stopper l’offensive de De Arrascaeta.

17′ Premier danger devant le but parisien. Après un bon pressing des Brésiliens et un cafouillage dans la surface du PSG, la frappe lointaine de Pulgar est captée par Safonov.

10′ Attention aux pertes de balle devant la surface.

20′ Enfin un carton jaune pour les Brésiliens. Jorginho écrase le pied de Kvaratskhelia et reçoit logiquement un avertissement.

24′ Nouveau carton pour Flamengo après une charge à retardement volontaire d’Alex Sandro sur Lee.

25′ Après un bon début de match, le PSG a baissé en intensité avec quelques erreurs techniques.

30′ Très belle percussion de Zaïre-Emery pour apporter le danger dans le camp adverse. Grâce à sa puissance, le Titi était parvenu à éliminer deux joueurs dans l’entrejeu. Mais la combinaison tout en technique entre Lee et Doué a ensuite été dégagée par Flamengo.

32′ Lee se tient derrière la cuisse et va certainement céder sa place. Après une passe en extension, le Sud-Coréen s’est pris un coup à la cuisse.

32′ Carton jaune pour F.Ruiz après un pied haut qui ne touche pas Alex Sandro.

34′ Changement pour le PSG. Lee, blessé, cède sa place à Mayulu.

38′ BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE KVARATSKHELIAAAAAA (1-0). Sur une action construite, Mayulu est trouvé dans l’axe et sert Doué à droite. Le Français centre à ras-de-terre au second poteau pour Kvaratskhelia. Le Géorgien n’est pas surpris par la sortie manquée de Rossi et tacle pour pousser le ballon au fond des filets.

42′ Sur corner, Pulgar est trouvé au second poteau mais sa tête n’est pas cadrée.

44′ Carton jaune pour Vitinha après une faute en retard.

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+4 C’est la pause à Doha. Grâce à un but de Kvaratskhelia, le PSG est logiquement devant à la pause (1-0) face à une équipe de Flamengo très agressive.

46′ La seconde période débute.

49′ Les Parisiens mettent le pied sur le ballon en ce début de seconde période.

51′ Décalé à droite par Mayulu, Joao Neves se met sur son pied gauche et arme une frappe à l’entrée de la surface, captée par Rossi.

54′ Quel dommage, aucun Parisien n’a cru au beau centre pied gauche de F.Ruiz.

58′ Quel retour défensif de Zaïre-Emery dans les pieds de Bruno Henrique.

59′ VAR en cours pour Flamengo. L’arbitre va checker une faute de Marquinhos sur de Arrascaeta

60′ Penalty pour Flamengo.

62′ Egalisation de Flamengo (1-1) Tout en décontraction, Jorginho prend à contre-pied Safonov.

64′ Carton jaune pour Pulgar après avoir fait une faute volontaire sur Kvaratskhelia, qui l’avait éliminé et partait au but.

65′ Changement pour le PSG. Mayulu, entré plus tôt, cède sa place à Barcola.

68′ Les Parisiens font preuve de déchets techniques dans leur jeu de passe.

71′ Trouvé sur un centre de Zaïre-Emery à l’entrée de la surface, J.Neves contrôle et tente d’armer une reprise mais la défense contre la tentative du Portugais.

73′ Sur un centre dévié de Barcola, le ballon arrive au second poteau pour Kvaratskhelia, qui remise sur J.Neves. La frappe du Portugais est dégagé devant sa ligne par Ortiz.

78′ Après une combinaison avec Barcola, Doué effectue un crochet pour éliminer deux défenseurs mais son tir manque ensuite de puissance pour tromper Rossi.

78′ Troisième changement pour le PSG. Doué cède sa place à Dembélé.

79′ Depuis l’égalisation brésilienne, les Parisiens ont repris le contrôle du jeu mais ça manque de réel danger devant le but adverse.

80′ Trouvé à l’entrée de la surface par Barcola, Vitinha ne cadre pas son tir enroulé.

81′ Après une grosse percée de Nuno Mendes, le Portugais sert en retrait Dembélé, mais le Français se fait contrer par Ortiz.

85′ Sur un ballon récupéré dans son camp, Flamengo part en contre avec Bruno Henrique. Le capitaine sert Pedro, qui ne cadre pas son tir.

86′ Gros cafouillage sur un corner de Flamengo, le ballon est dégagé en catastrophe par la défense parisienne. Attention aux Parisiens à ne pas jouer avec le feu.

89′ Nouveau tir de Flamengo avec Bruno Henrique, mais ce n’est pas cadré.

Feuille de match PSG / Flamengo

Finale de Coupe Intercontinentale – Stade : Ahmad bin Ali Stadium (Al Rayyan) – Horaire : 18h – Diffuseurs : M6 & BeIN Sports – Arbitre : Ismaïl El Fateh – Assistants : Corey Parker & Kyle Atkins – 4e arbitre : Amin Omar – VAR : Allen Chapman, Jarred Gillett & Antonio Garcia – Buts : Kvaratskhelia (38e), Jorginho (62e) – Cartons : Jorginho (20e), Alex Sandro (24e), F.Ruiz (32e), Vitinha (44e), Pulgar (64e)

Le XI du PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Lee (Mayulu, 34e, Barcola, 65e), Doué (Dembélé, 78e), Kvaratskhelia Remplaçants : Barcola (65e), Beraldo, Chevalier, Dembélé (78e), Hernandez, Marin, Mayulu (34e), Mbaye, Ndjantou, Ramos, Zabarnyi

: Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Lee (Mayulu, 34e, Barcola, 65e), Doué (Dembélé, 78e), Kvaratskhelia Le XI de Flamengo : Rossi – Varela, Leo Ortiz, Leo Pareira, Alex Sandro – Pulgar (Niguez, 75e), Jorginho (De la Cruz, 75e) – Carrascal (Pedro, 56e), de Arrascaeta (Everton, 75e), Plata – Bruno Henrique (c) Ayrton Lucas, Danilo, de la Cruz (75e), Dyogo Alves, Emerson Royal, Everton (75e), Everton Araujo, Juninho, Luis Araujo, Michael, Niguez (75e), Pedro (56e), Samuel Lino, Wallace Yan

: Rossi – Varela, Leo Ortiz, Leo Pareira, Alex Sandro – Pulgar (Niguez, 75e), Jorginho (De la Cruz, 75e) – Carrascal (Pedro, 56e), de Arrascaeta (Everton, 75e), Plata – Bruno Henrique (c)