Live – PSG / Inter Milan (1-2)

Le PSG joue son dernier match de préparation au Japon ce midi contre l’Inter Milan. Après le nul contre Al Nassr (0-0) et la défaite contre le Cerezo Osaka (2-3), les Parisiens voudront s’imposer contre les Italiens.

Avant de s’envoler pour la Corée du Sud, le PSG joue son dernier match de préparation au Japon contre l’Inter Milan. Après son premier succès contre Le Havre (2-0), le club de la capitale n’a pas réussi à gagner lors de ses matches de préparation en terre nippone contre Al Nassr et le Cerezo Osaka. Pour cette rencontre contre les Intéristes, Luis Enrique a réalisé encore quelques changements par rapport à la dernière rencontre. Dans les buts, c’est toujours Gianluigi Donnarumma. La défense est composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar, qui retrouve son ancien club, et Lucas Hernandez, qui débute de nouveau dans le couloir gauche. Pour le milieu, Ugarte retrouve une place de titulaire au côté de Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Fabian Ruiz, Marco Asensio et Carlos Soler occuperont les trois places de l’attaque. Comme depuis le début de la préparation, Marco Verratti débute sur le banc. Performant depuis le début de la préparation, Hugo Ekitike débute aussi sur le banc.

👕 Le PSG évoluera avec son maillot domicile, et un flocage inédit, pour affronter l’Inter 🔴🔵



📸 @PSG_inside pic.twitter.com/cMYH8Lb4Ns — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 1, 2023

Cette rencontre est à suivre en live commenté sur notre chaîne Twitch

Feuille de match

XI PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (Danilo, 68e)(c), Skriniar, Hernandez (Kurzawa, 65e) – Ugarte, Zaïre-Emery, Vitinha – Ruiz (Ndour, 68e), Asensio (Ekitike, 68e), Soler Remplaçants : Navas, Mouquet, Kimpembe, Kurzawa, Bernat, Danilo, Nhaga, E.Mbappé, Verratti, Sanches, Kang-In, Lemina, Ndour, Housni, Gharbi, Neymar, Ekitike

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (Danilo, 68e)(c), Skriniar, Hernandez (Kurzawa, 65e) – Ugarte, Zaïre-Emery, Vitinha – Ruiz (Ndour, 68e), Asensio (Ekitike, 68e), Soler

Fil du match

0′ Coup d’envoi de cette rencontre entre le PSG et l’Inter Milan

2′ Le PSG conserve le ballon en ce début de match

8′ Paris joue rapidement un corner venant de la gauche. Soler trouve Asensio vers le point de penalty, sa reprise du pied gauche est détournée par Filip Stankovic.

10′ Début de match intéressant du PSG ! Plus d’intensités et de combinaisons que dans les autres matchs amicaux