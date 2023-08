Live – PSG / Jeonbuk Motors (3-0)

Le PSG joue son dernier match de préparation à la saison 2023-2024 ce jeudi matin contre l’équipe du Jeonbuk Motors, actuel quatrième du championnat coréen. Un dernier galop d’essai pour Luis Enrique avant d’attaquer la Ligue 1.

La tournée asiatique du PSG n’est pas prolifique en termes de résultats pour les joueurs du club de la capitale. Les Parisiens ont en effet concédé le nul, sans marquer de but, contre Al Nassr (0-0) avant de s’incliner à deux reprises contre le Cerezo Osaka (2-3) et l’Inter Milan (1-2). Ce jeudi matin, ils ont l’occasion de terminer cette tournée estivale asiatique sur une note positive contre le Jeonbuk Motors. Pour cette rencontre contre l’équipe coréenne, Luis Enrique a de nouveau effectué quelques changements dans son onze de départ. Dans les buts, pas de surprise, c’est Gianluigi Donnarumma qui est aligné. En défense, c’est de l’expérimental avec Juan Bernat titulaire à droite, une défense centrale composée de Danilo Pereira et Layvin Kurzawa et Serif Nhaga à gauche.

Marco Verratti également titulaire

Pour la première fois de la préparation, Marco Verratti est titulaire et porte le brassard. Au milieu, il sera accompagné de son compatriote Cher Ndour et d’Ethan Mbappé. En attaque, Neymar va jouer ses premières minutes de la tournée. Blessé à la cheville le19 février et dernier et opéré le 10 mars, le Brésilien participe aux entraînements collectifs depuis le début de la tournée asiatique. Mais alors que des rumeurs faisaient écho d’une possible participation aux matches contre le Cerezo Osaka et face à l’Inter, il était à chaque fois resté sur le banc. Ce jeudi, il est titulaire. Le Brésilien sera accompagné d’Ismaël Gharbi et Hugo Ekitike.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné.

15′ Le manque d’automatismes dans cette équipe remaniée se ressent directement. La défense montre quelques lacunes dans les relances.

23′ Neymar tente d’accélérer le jeu en une touche de balle mais Hugo Ekitike n’en profite pas.

25′ Le PSG monte en puissance et monopolise désormais le ballon

26′ Le tir de Gharbi n’est pas cadré

27′ Pause fraîcheur dans cette rencontre en raison des conditions climatiques compliquées en cette période de l’année en Corée du Sud

30′ Ethan Mbappé perd pas mal de ballons depuis le début de rencontre. L’une de ses mauvaises relances a amené une frappe non cadrée de Rafa Silva

33′ Malgré un manque de rythme criant, Neymar Jr n’hésite pas à proposer des solutions, sans succès pour l’instant

35′ La frappe lointaine de Rafa Silva n’est pas cadrée. Le Jeonbuk multiplie les tentatives lointaines

38′ Le gardien du Jeonbuk claque en corner une frappe lointaine de Neymar

40′ But de Neymar (1-0). Après une série de dribbles à l’entrée de la surface, le Brésilien trompe le gardien adverse d’un tir au premier poteau, avec de la réussite.

42′ Dans la foulée, Hugo Ekitike se procure une nouvelle occasion sur une passe magnifique de Neymar. Mais la frappe de l’ancien Rémois est détournée par le gardien adverse

44′ Encore le duo Neymar-Ekitike en action, mais l’attaquant français bute encore sur le portier du Jeonbuk

45’+2 C’est la pause à Busan. Grâce à un Neymar motivé et buteur, le PSG rentre aux vestiaires avec l’avantage au score (1-0).

La seconde période débute avec un seul changement. Donnarumma cède sa place à Navas dans les buts

50′ Magnifique talonnade de Neymar pour Ekitike, mais l’ancien Rémois tergiverse trop avec le ballon dans les pieds et rate sa passe

51′ Début de seconde période compliquée pour les Parisiens

56′ Sur un beau centre travaillé de Gharbi, Ekitike prend le meilleur dans les airs mais ne cadre pas sa tête

57′ Dans la foulée, Gharbi se procure une belle occasion sur un énième service de Neymar. Le Titi manque le cadre face au gardien adverse

58′ Le public est en liesse. Kang-In Lee est parti s’échauffer, il ne devrait pas tarder à rentrer.

65′ Cinq changements au PSG. Asensio, Soler, Ruiz, Ugarte et Marquinhos entrent à la place de Ethan Mbappé, Verratti, Gharbi, Ndour et Bernat. Marquinhos récupère le brassard de capitaine

68′ Cette fois-ci c’est la bonne, Kang-In Lee fait son entrée à la place d’Ekitike. Hakimi entre aussi en jeu en lieu et place de Nhaga

70′ Belle défense de Marquinhos, qui dégage de la tête un centre dangereux

71′ Nouvelle pause fraîcheur pour les joueurs

76′ Nouveau changement au PSG. Lemina prend la place de Kurzawa

80′ Servi en retrait par Neymar, Ruiz tente sa chance à l’entrée de la surface mais ce n’est pas cadrée et sa manque de puissance

81′ Comme à son habitude, Ugarte montre des qualités dans la récupération de balle

83′ BUT DE NEYMAR (2-0) et un doublé pour le Brésilien. Sur une belle passe en profondeur de Ruiz, Neymar va tranquillement trompé le portier du Jeonbuk

88′ But pour le PSG d’Asensio (3-0). Sur une passe de Neymar en talonnade, l’ancien Madrilène envoie une belle frappe en pleine lucarne

90’+3 C’est terminé. Avec un Neymar en très grande forme pour son retour à la compétition (doublé et une passe décisive), le PSG s’est largement imposé face au Jeonbuk Motors (3-0) et obtient sa première et seule victoire de cette tournée estivale. Prochain match face au FC Lorient le 12 août prochain pour la reprise de la Ligue 1.

👕 Le PSG arborera son maillot extérieur, avec un nouveau flocage original, pour affronter Jeonbuk 🔴🔵🌼 pic.twitter.com/TSYeokdIvC — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 3, 2023

La feuille de match