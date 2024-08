Live – PSG / Montpellier (0-0)

Ce vendredi soir, le PSG retrouve le Parc des Princes avec la réception de Montpellier dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de titulariser Joao Neves pour la première fois de la saison.

Après sa victoire contre Le Havre en ouverture de la première journée de Ligue 1, le PSG retrouve le championnat de France ce vendredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de Montpellier pour le compte de la deuxième journée du championnat de France. Après le beau succès sur la pelouse du stade Océane, les Parisiens voudront offrir un beau spectacle à leurs supporters et s’imposer pour valider leur succès inaugural. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé d’aligner son équipe en 4-3-3. Gianluigi Donnarumma commence dans les buts.

Il est défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes, qui fait ses débuts cette saison, lui qui était suspendu pour la rencontre contre les Havrais. Au milieu, le coach du PSG a décidé d’aligner un trio composé de Warren Zaïre-Emery, Joao Neves, auteur d’une bonne entrée la semaine dernière, et Vitinha. Pour remplacer Gonçalo Ramos, Luis Enrique a décidé de titulariser Marco Asensio en faux numéro 9, au côté d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Fil du match

0′ Le PSG a donné le coup d’envoi de la rencontre

2ème journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Marc Bollengier – Arbitres assistants : Thomas Luczynski et Yannik Boutry – Quatrième arbitre : Aurélien Petit – VAR : Alexandre Castro et Dominique Julien