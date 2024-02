[LIVE] PSG / SB29 : Luis Enrique en conférence de presse

Pour le compte des huitièmes de finale de Coupe de France, le PSG reçoit le Stade Brestois ce mercredi (21h10 sur BeIN Sports & France 3) au Parc des Princes. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique se présente en conférence de presse d’avant-match en direct du Campus PSG.

Après la dernière rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois le 28 janvier dernier (2-2), les Parisiens et Bretons se retrouvent une nouvelle fois au Parc des Princes, en Coupe de France cette fois-ci. L’occasion pour les hommes de Luis Enrique de faire mieux que lors de 19e journée de Ligue 1 Uber Eats, en tentant de s’imposer ce mercredi 7 février afin de rallier les quarts de finale. Pour l’occasion, le technicien espagnol pourrait pouvoir compter sur Ousmane Dembélé, de retour avec le groupe, et probablement Achraf Hakimi, de retour au Campus PSG après son élimination en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Suspendu face au RC Strasbourg lors de la dernière journée de championnat, Bradley Barcola devrait également être de retour à la compétition.

Suivez en live la conférence de presse de Luis Enrique à partir de 13h, ci-dessous.