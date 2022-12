Live – Retrouvez-nous sur RMC à partir de 00h00

Ce dimanche, la France et l’Argentine se font face pour ce qui représente la finale de la Coupe du Monde 2022. Une affiche qui concerne également le PSG puisque Kylian Mbappé et Lionel Messi se placent, tous deux, comme les attractions individuelles principales de cette confrontation XXL. Et à cette occasion, Jonathan Bensadoun, le rédacteur en chef de Canal Supporters, sera en direct à partir de 00h00 sur les ondes de RMC pour évoquer cette finale tant attendue. Pour écouter le direct, c’est par ici.