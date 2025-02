Live Toulouse / PSG : Grosse pression parisienne

Ce samedi soir, le PSG et Toulouse s’affrontent à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Une affiche que les Parisiens ne voudront pas prendre à la légère.

Avant de penser à son barrage retour de Ligue des champions face au Stade Brestois, le PSG devait bien aborder sa rencontre de la 22e journée de Ligue 1 face au Téfécé ce samedi soir. Et pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe mixte avec une attaque Kvaratskhelia, Doué et Barcola. Le milieu de terrain sera lui inédit avec un trio Mayulu, Ruiz et Lee. Enfin la défense voit deux de ses tauliers souffler, Marquinhos et Nuno Mendes, qui sont remplacés par Beraldo et Hernandez. Enfin Matvey Safonov va occuper les cages Rouge & Bleu suite à l’absence de Donnarumma dans le groupe.

Fil du match

00′ C’est parti dans ce Toulouse / PSG !

C’est parti dans ce Toulouse / PSG ! 01′ Première situation dans la surface parisienne, tranquillement captée par Safonov

Première situation dans la surface parisienne, tranquillement captée par Safonov 04′ Très beau mouvement collectif parisien qui se termine par une frappe de Lee… déviée par Mayulu.

Très beau mouvement collectif parisien qui se termine par une frappe de Lee… déviée par Mayulu. 08′ Les Parisiens sont maladroits dans ce début de match avec pas mal de pertes de balle.

Les Parisiens sont maladroits dans ce début de match avec pas mal de pertes de balle. 12′ Les joueurs du PSG sont pris dans leurs dos, mais arrivent à faire bons retours défensifs. Attention…

Les joueurs du PSG sont pris dans leurs dos, mais arrivent à faire bons retours défensifs. Attention… 13′ La tête de Cresswell sur corner, mais bien captée par Safonov !

La tête de Cresswell sur corner, mais bien captée par Safonov ! 19′ Grosse séquence de jeu des Parisiens, qui mettent la pression sur les cages toulousaines

Grosse séquence de jeu des Parisiens, qui mettent la pression sur les cages toulousaines 23′ Paris se fait de plus en plus pressant et fait désormais le siège dans les 25 mètres averses !

Paris se fait de plus en plus pressant et fait désormais le siège dans les 25 mètres averses ! 25′ Le coup franc Lee Kang-in est très bien placé… mais ne donne rien.

Le coup franc Lee Kang-in est très bien placé… mais ne donne rien. 26′ La grosse occasion d’Aboukhlal, qui part dans le dos de la défense parisienne, mais sa frappe passe au-dessus du cadre

La grosse occasion d’Aboukhlal, qui part dans le dos de la défense parisienne, mais sa frappe passe au-dessus du cadre 29′ Le double contact de Kvaratskhelia lui permet d’éliminer 2 joueurs mais sa frappe aux 20 mètres est trop écrasée

Le double contact de Kvaratskhelia lui permet d’éliminer 2 joueurs mais sa frappe aux 20 mètres est trop écrasée 32′ La très belle ouverture de Ruiz pour Barcola qui tente d’enrouler sa frappe… mais elle s’envole dans les tribunes. Il y avait mieux à faire !

La feuille de match de Toulouse / Paris Saint-Germain

22e journée de Ligue 1 – Stade : Stadium de Toulouse – Horaire : 21h05 – Diffuseurs : DAZN – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Erwan Finjean et Philippe Jeanne – Quatrième arbitre : Jérémy Stinat – VAR : Mathieu Vernice et Wilfried Bien.

Le XI du Téfécé : Restes – Cresswell, Akdag, Canvot, Suazo – Donnum, Sierro, Casseres Jr – Babicka, Aboukhlal, Magri