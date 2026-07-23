Liverpool, club le plus actif dans le dossier Barcola  

Bradley Barcola sera l’un des dossiers qui va animer le mercato estival du PSG. Si le PSG aimerait le prolonger, Liverpool serait le club le plus entreprenant dans ce dossier.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola discute d’une prolongation de contrat avec ses dirigeants depuis de nombreux mois. Ces discussions ont été mises en stand-by durant la compétition. À son retour des vacances, l’international français devrait s’entretenir avec ses agents pour évoquer son avenir. Si les doubles champions d’Europe souhaitent le conserver et le prolonger, l’ancien lyonnais attise les convoitises. Il serait dans le viseur de Liverpool ou bien encore d’Arsenal.

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Le FC Barcelone pas dans la course

Selon les informations de Fabrizio Romano, les Reds seraient le club qui manifeste l’intérêt le plus concret pour Bradley Barcola ces dernières semaines. Mais si le club de Premier League souhaite s’offrir les services de l’international français, il devra d’abord s’assurer que Bradley Barcola souhaite vraiment quitter le meilleur club du monde depuis deux ans et devra satisfaire le PSG, qui, si Barcola demandait à partir, exigerait pas moins de 130 millions d’euros pour le laisser partir. Le spécialiste du mercato conclut en indiquant que les rumeurs liant l’ancien Lyonnais au FC Barcelone sont infondées et qu’aucune discussion n’a eu lieu entre le PSG et Bradley Barcola pour une éventuelle prolongation de contrat depuis la fin de son aventure en Coupe du monde.