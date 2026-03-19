Liverpool confiant avant d’affronter le PSG en Ligue des champions

Pour son quart de finale de la Ligue des champions, le PSG défiera Liverpool (8 et 14 avril). Ce sera des retrouvailles entre les deux formations après leurs beaux duels de la saison passée.

Qualifié avec brio pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG devait attendre quelques heures avant de connaître son adversaire. Après avoir renversé Galatasaray (0-1, 4-0), Liverpool se dressera désormais sur la route des champions d’Europe. Un nouveau parcours anglais pour les hommes de Luis Enrique, et surtout des retrouvailles entre les deux formations. En effet, la saison passée, les Rouge & Bleu avaient éliminé les Reds en huitièmes de finale de la compétition, au terme d’une nuit magique à Anfield (0-1, 1-0 / 4-1 t.a.b.).

À lire aussi : LDC – les dates de PSG / Liverpool sont connues

« Après ce soir, ils ne seront pas heureux de jouer contre nous »

Un souvenir encore assez frais dans la tête du coach Arne Slot. Interrogé sur cette double confrontation face au PSG en quarts de finale, l’entraîneur de Liverpool s’est montré confiant, notamment après la prestation de son équipe face aux Turcs : « La saison dernière, nous avons été complètement dominés à l’extérieur et avons perdu aux tirs au but. Ils n’ont pas baissé de niveau, mais après ce soir, ils ne seront pas heureux de jouer contre nous », a déclaré le technicien néerlandais au micro de TNT Sport, avant de saluer la performance de son équipe face à Galatasaray. « J’ai aimé notre jeu et notre pressing. J’ai aussi apprécié la réaction des supporters lorsque Galatasaray a tenté de faire ce que j’attendais d’eux : se coucher au sol et essayer de casser notre rythme. Le seul bémol, c’est que tout au long de la saison, nous avons eu tellement d’occasions sans marquer. C’est tout. Le point positif, c’est que nous avons eu de bonnes mi-temps, puis des périodes de dix minutes où nous laissions généralement l’adversaire tenter sa chance. Mais aujourd’hui, rien n’a été concédé, je ne pense pas qu’ils aient eu la moindre occasion. Nous avons continué à créer des occasions. C’est satisfaisant de ne pas encaisser de but. On ne concède pas beaucoup d’occasions, mais on prend des buts. Mais ce soir, on n’a même pas concédé une seule occasion. »

Du côté des joueurs, la confiance est aussi de mise, comme l’a expliqué l’homme en forme du moment, Dominik Szoboszlai : « J’ai regardé le match du PSG contre Chelsea : ils ne sont pas moins bons que la saison dernière. Ils sont vraiment bons, mais nous avons montré aujourd’hui que nous étions capables de tout faire. » Enfin, ce duel entre les deux clubs permettra à Hugo Ekitike de retrouver ses coéquipiers parisiens. Et il n’y pas de revanche dans l’air pour l’international français, comme il l’a expliqué au micro de Canal Plus ce mercredi soir : « Ça va être intéressant, un bon match, un bon test pour moi et pour l’équipe. Ça va être intéressant. Un sentiment de revanche ? Non, je fais mon boulot, je joue dans mon équipe. C’est un environnement différent avec des parcours différents. Ça reste un club que j’aime, c’est bien de les retrouver à ce stade de la compétition. Mais je me concentre que sur moi, sur l’équipe et sur Liverpool. »

« Ça va être un bon test, pour moi, pour l’équipe » ⚡️



Hugo Ekitiké heureux de retrouver ses anciens coéquipiers du Paris Saint-Germain en 1/4 de finale 💫#UCL pic.twitter.com/lluYNsogRV — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 18, 2026