Liverpool en avance sur le PSG dans le dossier Diomande ?

Le nom de Yan Diomande a souvent été associé au PSG. Le club de la capitale serait en concurrence avec Liverpool dans ce dossier. Les Reds seraient d’ailleurs en avance dans ce dossier.

Pour renforcer ses ailes, le PSG penserait à Yan Diomande. L’international ivoirien, qui va participer à la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire, est aussi dans le viseur de Liverpool. Les dernières rumeurs évoquaient un Yan Diomande désireux de rejoindre le PSG, lui qui s’est montré élogieux au moment d’évoquer le club de la capitale dans ses dernières interviews. Ce jeudi, The Athletic fait un point sur ce dossier.

En position de force dans les négociations avec le joueur

Le média sportif indique que les Reds ont récemment pris contact avec le RB Leipzig afin de convaincre le club allemand de laisser filer son joueur. The Athletic explique que Liverpool aurait pris de l’avance sur ses concurrents et serait actuellement en position de force pour trouver un accord avec Yan Diomande. Le RB Leipzig, qui aimerait conserver son joueur, encore sous contrat jusqu’en juin 2030, a fait savoir à ses prétendants qu’il ne comptait pas le vendre sauf si une offre impossible à refuser, aux alentours des 130 millions d’euros, était posée sur la table. The Athletic indique que le PSG manifeste un vif intérêt pour Yan Diomande mais qu’il n’est pas aussi avancé que Liverpool dans ce dossier. Mais le fait que Nasser al-Khelaïfi, le président parisien, entretienne de bonnes relations avec le directeur général de Red Bull, Oliver Mintzlaff, pourrait faire basculer le dossier du côté du PSG. The Athletic conclut en expliquant que Manchester City est aussi intéressé par Yan Diomande, même s’il n’a pas encore fait de progrès significatif dans ce dossier.