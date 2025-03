Liverpool, Kvaratskhelia, Dembélé, la conférence de presse de Luis Enrique

Ce samedi après-midi, le PSG a parfaitement préparé son huitième de finale retour de la Ligue des champions contre Liverpool avec ce beau succès contre Rennes (1-4). Luis Enrique s’est félicité de la prestation de son équipe avant de se projeter sur la rencontre contre les Reds, qu’il avait déjà dans la tête avant l’affrontement contre les Bretons.

Luis Enrique a vécu un samedi parfait. Contre Rennes, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1, le coach du PSG a pu effectuer une large revue d’effectif, a vu son équipe l’emporter, conserver son invincibilité en championnat et surtout ne pas déplorer de blessures. Présent en conférence de presse à l’issue du succès contre les Rennais, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique est revenu sur ce match, avant de se projeter sur la manche retour contre Liverpool, tout en saluant la montée en puissance de Khvicha Kvaratskhelia.

L’esprit désormais tourné vers Liverpool ?

« Je vous ai menti. Bien sûr que j’ai toujours pensé à Liverpool et c’est le cas depuis le tirage au sort des huitièmes de finale (sourire). C’est un plaisir d’entraîner mon équipe. Je veux souligner la mentalité de tous mes joueurs, ceux qui jouent, ceux qui sont restés sur le banc. Je veux vraiment mettre en avant la mentalité de tous les joueurs. »

La montée en puissance de Khvicha Kvaratskhelia

« Je n’aime pas parler de mes joueurs de façon individuelle, mais je souligne tout de même la qualité de tous les joueurs. Kvara, vous le connaissez depuis Naples, pour ses résultats en sélection avec la Géorgie. C’est un joueur d’un grand potentiel. Il joue de mieux en mieux, il est davantage intégré dans l’équipe. C’est un plaisir. »

L’état d’esprit avant Liverpool

« En tant que staff, il nous faut évaluer les minutes de jeu des uns et des autres en vue de ce match décisif. On se fie aux impressions, aux ressentis des joueurs. À nous de gérer la charge des minutes, la distribution, de façon équilibrée. On est dans les meilleures conditions, on n’a rien à perdre et on va tout donner pour essayer de se qualifier. »

Abordez-vous ce rendez-vous avec confiance ?

« Nous sommes une équipe plus dangereuse que par le passé. Le football, c’est la magie. Ce n’est pas l’équipe qui a le meilleur budget qui gagne. Après la défaite, nous étions tristes, nous nous sommes remis en marche et on a repris nos esprits. On a joué un bon match contre Rennes qui a bien joué, notamment en deuxième période. On a réussi à gagner. C’était un match difficile, mais nous avons joué sérieusement et cela nous permet d’avoir beaucoup d’espoirs pour Liverpool. »

Dembélé

« Ousmane ne s’attendait peut-être pas à ça. Il a beaucoup de confiance en lui. Les coéquipiers l’ont cherché sur le terrain, Hakimi lui a fait un très beau cadeau, il a manqué le triplé d’un rien. Il est décisif, sans aucun doute. »

Habib Beye

« Les résultats sont là. C’est l’un des matchs où nous avons rencontré le plus de difficulté. L’adversaire a mis beaucoup de pressing, ils auraient pu égaliser à un moment donné. Les résultats démontrent son évolution et son travail. »