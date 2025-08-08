Barcola
Image : psg.fr

Liverpool n’a pas encore bougé dans le dossier Barcola

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas8 août 2025

Auteur d’une très grosse saison avec le PSG, Bradley Barcola attise les convoitises, dont celle de Liverpool. Mais le club anglais n’aurait pas encore bougé dans ce dossier.

Bradley Barcola a été l’un des artisans de la saison historique du PSG avec 21 buts et 21 passes décisives en 64 matches toutes compétitions confondues. Ses performances avec les Rouge & Bleu ont attisé les convoitises de plusieurs grands clubs européens. Il y a quelques semaines, on parlait du Bayern Munich, ces derniers jours, c’est Liverpool qui est annoncé comme intéressé par l’international français. Ce vendredi soir, Florian Plettenberg fait un point sur ce dossier. 

A voir aussi : Mercato : Bradley Barcola qu’un simple plan B pour Liverpool ?

Mercato : Bradley Barcola qu’un simple plan B pour Liverpool ?
canalsupporters.com

Le PSG ne veut pas entendre parler d’un départ de Barcola

Le journaliste pour Sky Sport Deutschland indique que malgré l’intérêt des Reds pour le numéro 29 du PSG, aucune offre ni discussions avancées n’ont été reçues par l’entourage de l’ancien Lyonnais. Pour renforcer son attaque, Liverpool cible toujours en priorité Alexander Isak. Si le transfert de l’international suédois de Newcastle n’aboutit pas, les Reds disposeront du budget nécessaire pour un ailier de renom comme Barcola, avance Florian Plettenberg. Ce dernier explique que le PSG reste serein dans ce dossier, affirmant que Bradley Barcola n’est pas à vendre. En interne, on perçoit ces rumeurs comme un possible écran de fumée lié à la poursuite d’Isak par Liverpool, conclut le journaliste. 

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas8 août 2025

Articles similaires

Lucas Chevalier

Lucas Chevalier a passé sa visite médicale avec succès

8 août 2025
Randal Kolo Muani

Malgré les rumeurs Newcastle, Kolo Muani ne voudrait que la Juve

8 août 2025
Vitinha

Vitinha : « Dembélé, c’est lui qui mérite de remporter le Ballon d’Or »

8 août 2025
Talk CS

Talk CS : Voici LA clé qui va DÉBLOQUER le mercato du PSG !

8 août 2025
Bouton retour en haut de la page