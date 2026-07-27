Liverpool passe à l’attaque pour Bradley Barcola

Alors qu’il a refusé de prolonger son contrat avec le PSG, Bradley Barcola fait partie des priorités de Liverpool sur ce mercato. Les Reds sont même apparemment déjà passés à l’action.

Ce dimanche, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe. Bradley Barcola, sous contrat jusqu’en 2028, refuse de prolonger avec le Paris Saint-Germain. La dernière proposition en date, faite au printemps, n’a connu aucune suite et un départ devient de plus en plus probable. Reste que pour boucler un tel deal, il va largement falloir mettre la main à la poche.

Liverpool a contacté le PSG et Bradley Barcola

Le club le plus chaud sur sa piste se nomme, comme prévu, Liverpool. Un intérêt qui ne date pas d’hier et qui a été confirmé par Florian Plettenberg ce jour. D’après le journaliste de Sky Sport, les Reds sont même déjà passés à l’action en contactant directement le PSG et le joueur.

Et si Bradley Barcola est une priorité absolue pour Liverpool, Florian Plettenberg précise toutefois que ce dossier s’annonce très compliqué. Tout dépend de la somme réclamée par le club de la capitale pour céder l’ancien lyonnais. Pour rappel, on parle, depuis plusieurs heures, d’un montant compris entre 120 et 170 millions d’euros selon les sources.

🚨🆕 Liverpool have already opened talks with Bradley Barcola’s camp and Paris Saint-Germain.



Barcola is now Liverpool’s top transfer target. The Reds are determined to sign him before Deadline Day. ##LFC



The deal is complicated and will largely come down to the financial… pic.twitter.com/QfRAP42DBx — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 27, 2026

De son côté, s’il refuse de prolonger, Bradley Barcola ne forcera pas pour autant un départ. Un long feuilleton risque donc de se lancer…