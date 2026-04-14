Zaïre Emery
Image : PSG.fr

Liverpool / PSG – Annoncez votre pronostic

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum14 avril 2026

Ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), le PSG affronte Liverpool en quart de finale retour de la Ligue des champions, avec pour ambition de terminer le travail et de se qualifier pour la suite de la compétition.

Six jours après sa victoire au Parc des Princes lors du match aller (2-0), le PSG se déplace ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot) pour terminer le travail sur la pelouse de Liverpool, afin de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Malgré cette avance de deux buts, Luis Enrique a rappelé que rien n’était encore joué. Pour répondre à l’ambiance d’Anfield, le coach parisien peut compter sur la quasi-totalité de ses joueurs, avec notamment le retour de Bradley Barcola.

Khvicha Kvaratskhelia, monsieur Ligue des champions du PSG

Profitant d’un week-end sans match, la rencontre face au RC Lens ayant été reportée, le club parisien arrive en confiance et physiquement frais. À une heure et demie du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre Liverpool et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mercredi dernier, les Rouge & Bleu s’étaient imposés 2-0 face aux Reds. Un bon résultat annoncé ici par Skala94, Khvi 50, dva, Jacky fout et jerm1. Félicitations à eux !!!

Youtube : Canal Supporters Paris

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