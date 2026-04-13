Liverpool / PSG – Le groupe parisien avec le retour de Barcola

Ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), le PSG affronte Liverpool en quart de finale retour de la Ligue des champions. Luis Enrique pourra s’appuyer sur le retour de Bradley Barcola.

Après avoir pris une réelle option sur la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG devra terminer le travail sur la pelouse de Liverpool. Pour ce déplacement à Anfield, ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), Luis Enrique pourra compter sur un retour important en attaque.

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Fabian Ruiz toujours absent

Victime d’une entorse ligamentaire sévère à la cheville droite le 17 mars face à Chelsea (victoire 3-0 du PSG), Bradley Barcola est déjà sur le chemin du retour. De retour à l’entraînement collectif, le numéro 29 des Rouge & Bleu est convoqué pour cette rencontre face aux Reds. En revanche, toujours pas de Fabián Ruiz, ni de Quentin Ndjantou. Pour le reste du groupe, pas de surprise avec la présence de joueurs cadres comme Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia, ou encore Ousmane Dembélé.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

: Chevalier, Safonov, Marin Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho

: Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho Milieux : Vitinha, Lee, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, Mayulu, J.Neves

: Vitinha, Lee, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, Mayulu, J.Neves Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye