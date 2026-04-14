Liverpool / PSG – Les compositions officielles
Ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), le PSG se déplace sur la pelouse de Liverpool en quart de finale retour de la Ligue des champions. Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.
Victorieux 2-0 lors du match aller, le PSG devra terminer le travail face à Liverpool, à Anfield, afin de valider son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions. De retour en forme ces dernières semaines, l’équipe de Luis Enrique devra rapidement tuer tout suspense dans l’antre des Reds. Pour cela, le technicien espagnol n’a pas réservé de surprise dans son onze de départ, en alignant les mêmes joueurs que lors de la confrontation aller.
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Le trio Doué-Dembélé-Kvaratskhelia reconduit
Dans les buts, Matvey Safonov enchaîne. En défense, le quatuor est composé d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery est aligné aux côtés des Portugais Vitinha et João Neves. En attaque, le trio Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia est reconduit. De retour, Bradley Barcola débute sur le banc. En face, Arne Slot a une nouvelle fois décidé de laisser sur le banc Mohamed Salah. De retour de blessure il y a une semaine après sa fracture du péroné en décembre dernier, Aleksander Isak fait son retour comme titulaire.
Feuille de match Liverpool / Paris Saint-Germain
Quart de finale retour de la Ligue des champions – Stade : Anfield Road – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal+ Foot – Arbitre principal : Maurizio Mariani – Arbitres assistants : Daniele Bindoni et Alberto Tegoni – Quatrième arbitre : Matteo Marchetti – VAR : Marco Di Bello et Aleandro Di Paolo
- Le XI de Liverpool : Mamardashvili – Frimpong,
Konaté, Van Dijk (c), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister –
Szoboszlai, Wirtz, Ekitike – Isak
- Remplaçants : Woodman, Misciur, Gomez, Salah, Chiesa, Jones, Gakpo, Robertson, Nyoni, Nallo, Ngumoha
- Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos
(c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Doué,
Dembélé, Kvaratskhelia
- Remplaçants : Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, L.Hernandez, Lee, Dro Fernandez, Mayulu, G.Ramos, Barcola, Mbaye
🚨 Le XI du PSG pour chercher la demie !— Canal Supporters (@CanalSupporters) April 14, 2026
On ne change pas une équipe qui gagne 🔥
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