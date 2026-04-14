Liverpool / PSG – Les compositions officielles

Ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), le PSG se déplace sur la pelouse de Liverpool en quart de finale retour de la Ligue des champions. Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Victorieux 2-0 lors du match aller, le PSG devra terminer le travail face à Liverpool, à Anfield, afin de valider son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions. De retour en forme ces dernières semaines, l’équipe de Luis Enrique devra rapidement tuer tout suspense dans l’antre des Reds. Pour cela, le technicien espagnol n’a pas réservé de surprise dans son onze de départ, en alignant les mêmes joueurs que lors de la confrontation aller.

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Le trio Doué-Dembélé-Kvaratskhelia reconduit

Dans les buts, Matvey Safonov enchaîne. En défense, le quatuor est composé d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery est aligné aux côtés des Portugais Vitinha et João Neves. En attaque, le trio Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia est reconduit. De retour, Bradley Barcola débute sur le banc. En face, Arne Slot a une nouvelle fois décidé de laisser sur le banc Mohamed Salah. De retour de blessure il y a une semaine après sa fracture du péroné en décembre dernier, Aleksander Isak fait son retour comme titulaire.

Feuille de match Liverpool / Paris Saint-Germain

Quart de finale retour de la Ligue des champions – Stade : Anfield Road – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal+ Foot – Arbitre principal : Maurizio Mariani – Arbitres assistants : Daniele Bindoni et Alberto Tegoni – Quatrième arbitre : Matteo Marchetti – VAR : Marco Di Bello et Aleandro Di Paolo

Le XI de Liverpool : Mamardashvili – Frimpong, Konaté, Van Dijk (c), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Ekitike – Isak Remplaçants : Woodman, Misciur, Gomez, Salah, Chiesa, Jones, Gakpo, Robertson, Nyoni, Nallo, Ngumoha

: Mamardashvili – Frimpong, Konaté, Van Dijk (c), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Ekitike – Isak Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Remplaçants : Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, L.Hernandez, Lee, Dro Fernandez, Mayulu, G.Ramos, Barcola, Mbaye

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

🚨 Le XI du PSG pour chercher la demie !



On ne change pas une équipe qui gagne 🔥



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