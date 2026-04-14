Luis Enrique Arne Slot

Liverpool / PSG – Les compositions probables selon la presse

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas14 avril 2026

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace à Liverpool pour aller chercher sa qualification en demi-finale de la Ligue des champions. Luis Enrique devrait aligner un onze sans surprise.

Mercredi dernier, le PSG s’est imposé en quart de finale aller de la Ligue des champions contre Liverpool (2-0). Ce mardi soir, le club de la capitale voudra terminer le travail à Anfield pour se qualifier en demi-finale de la Champions League pour la troisième année consécutive. Pour ce choc contre les Reds, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou sont forfaits. Touché à la cheville contre Chelsea il y a un peu moins d’un mois, Bradley Barcola, qui a repris l’entraînement collectif il y a une semaine, est dans le groupe parisien pour ce quart de finale retour. Il devrait commencer la rencontre sur le banc.

Bradley Barcola a bien participé à l’entraînement du PSG
canalsupporters.com

Le même onze qu’à l’aller

Pour ce choc, Luis Enrique ne devrait apporter aucune surprise dans son onze de départ, selon L’Equipe et Le Parisien. Matvey Safonov garderait les buts du PSG. La défense serait composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Au milieu, Warren Zaïre-Emery, auteur d’une très grosse prestation sur la pelouse du Parc des Princes lors de la manche aller, accompagnerait Vitinha et Joao Neves. Enfin, l’attaque devrait s’articuler autour de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia

  • La composition probable du PSG contre Liverpool selon L’Equipe et Le Parisien : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Vitinha, Neves, Zaïre-Emery – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
  • La composition probable de Liverpool contre le PSG selon L’Equipe : Mamardachvili – Gomez, Konaté, Van Dijk (cap.), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitike
  • La composition probable de Liverpool contre le PSG selon Le Parisien : Mamardachvili – Frimpong, Konaté, Van Dijk (cap.), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitike
Compositions probables Liverpool PSG (L'Equipe)
compositions probables Liverpool / PSG (L’Equipe)
Compositions probable Liverpool PSG (Le parisien)
compositions probables Liverpool / PSG (Le Parisien)

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas14 avril 2026

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