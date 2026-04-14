Liverpool / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace à Liverpool pour aller chercher sa qualification en demi-finale de la Ligue des champions. Luis Enrique devrait aligner un onze sans surprise.

Mercredi dernier, le PSG s’est imposé en quart de finale aller de la Ligue des champions contre Liverpool (2-0). Ce mardi soir, le club de la capitale voudra terminer le travail à Anfield pour se qualifier en demi-finale de la Champions League pour la troisième année consécutive. Pour ce choc contre les Reds, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou sont forfaits. Touché à la cheville contre Chelsea il y a un peu moins d’un mois, Bradley Barcola, qui a repris l’entraînement collectif il y a une semaine, est dans le groupe parisien pour ce quart de finale retour. Il devrait commencer la rencontre sur le banc.

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Le même onze qu’à l’aller

Pour ce choc, Luis Enrique ne devrait apporter aucune surprise dans son onze de départ, selon L’Equipe et Le Parisien. Matvey Safonov garderait les buts du PSG. La défense serait composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Au milieu, Warren Zaïre-Emery, auteur d’une très grosse prestation sur la pelouse du Parc des Princes lors de la manche aller, accompagnerait Vitinha et Joao Neves. Enfin, l’attaque devrait s’articuler autour de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

La composition probable du PSG contre Liverpool selon L’Equipe et Le Parisien : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Vitinha, Neves, Zaïre-Emery – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

contre selon L’Equipe et Le Parisien : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Vitinha, Neves, Zaïre-Emery – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia La composition probable de Liverpool contre le PSG selon L’Equipe : Mamardachvili – Gomez, Konaté, Van Dijk (cap.), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitike

contre le selon L’Equipe : Mamardachvili – Gomez, Konaté, Van Dijk (cap.), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitike La composition probable de Liverpool contre le PSG selon Le Parisien : Mamardachvili – Frimpong, Konaté, Van Dijk (cap.), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitike

compositions probables Liverpool / PSG (L’Equipe)