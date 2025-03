Liverpool / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce soir, le PSG se déplace à Anfield pour aller chercher sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Luis Enrique devrait aligner un onze sans surprise.

Cruellement battu à l’aller (0-1), le PSG va tenter de se qualifier en quart de finale de la Ligue des champions ce mardi soir en s’imposant sur la pelouse d’Anfield contre Liverpool. Pour ce choc, Luis Enrique peut compter sur un groupe au complet. Le coach espagnol n’aura donc que l’embarras du choix pour constituer son onze de départ. Et il ne devrait pas y avoir de surprise dans ses choix.

Le retour de Fabian Ruiz dans le onze

Laissé au repos lors de la victoire du PSG contre Rennes le week-end dernier (1-4), Gianluigi Donnarumma devrait retrouver les cages parisiennes ce soir. L’Equipe et Le Parisien, pour une fois, s’accordent sur l’équipe que devrait aligner le coach espagnol, la même que lors de la manche aller. La défense serait donc composée d’Achraf Hakimi à droite, Marquinhos et Willian Pacho en défense centrale, Nuno Mendes dans le couloir gauche. Pour le milieu de terrain, Fabian Ruiz retrouverait sa place aux côtés de Vitinha et Joao Neves. Enfin, Khvicha Kvaratskhelia accompagnerait Ousmane Dembélé et Bradley Barcola en attaque.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe et Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Mendes – Ruiz, Vitinha, Neves – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia

selon L’Equipe et Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Mendes – Ruiz, Vitinha, Neves – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI probable de Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Elliott – Salah, Nunez, Diaz

Les compositions probables de Liverpool / PSG (L’Equipe)