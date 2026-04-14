Liverpool / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce mardi soir, le PSG a terminé le travail sur la pelouse d’Anfield pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions (0-2). Matvey Safonov et Ousmane Dembélé, notamment, ont brillé.

Après sa victoire sur la pelouse du Parc des Princes la semaine dernière (2-0), le PSG voulait terminer le travail à Anfield et se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Et c’est chose faite avec une victoire grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé dans les 20 dernières minutes de la rencontre. Élu homme du match, le numéro 10 du PSG a assuré la qualification de son équipe et a été le joueur parisien qui s’est procuré le plus d’occasions. Si en première mi-temps il a pêché dans la finition, il s’est rattrapé en seconde pour offrir la qualification en demi-finale pour la troisième année consécutive. Si le PSG s’est imposé ce mardi soir, il peut aussi remercier Matvey Safonov. Le gardien russe a réalisé plusieurs parades de grande classe qui ont permis au PSG de ne pas être mené et de pouvoir finalement s’imposer et se qualifier. Après son gros match sur la pelouse de Chelsea, Matvey Safonov a encore rendu sa confiance à Luis Enrique, qui en a fait son gardien numéro 1 depuis plusieurs mois.

Une charnière centrale solide

Devant lui, Marquinhos et Willian Pacho ont réalisé un match très solide. Les deux compères de la défense centrale du PSG n’ont pas rompu au moment du moment très fort de Liverpool en seconde période. Jamais débordés par leurs adversaires directs, les deux Sud-Américains ont eu le sens de l’anticipation et n’ont pas hésité à aller au-devant des joueurs de Liverpool pour repousser leur tentative. Le capitaine parisien a également eu un sauvetage salvateur après une parade de Matvey Safonov où il s’est jeté dans la surface pour empêcher Virgil Van Dijk de propulser le ballon au fond des filets et de donner de l’espoir aux Reds dans leur rêve de renversement de la situation. Entré en jeu à la place de Nuno Mendes, Lucas Hernandez a été précieux en défense. Au milieu de terrain, Joao Neves a réussi à repousser le danger un nombre incalculable de fois, réussissant plusieurs interceptions importantes, notamment son intervention dans la surface devant Mohamed Salah.